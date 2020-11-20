▲11月20日世界兒童日，新北農業局推「水保教育宣導」不遺餘力。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年11月20日是世界兒童日，由聯合國發起成立的紀念日，其目的是為促進兒童保護、福利和教育等事業的發展。新北市政府農業局致力於水土保持與防災避念觀念的教育宣導，今年度共辦理水土保持校園宣導10場次及戶外闖關宣導活動1場，藉由實際推動水土保持教育宣導及防災教育，並藉由水土保持教具關卡，讓親子能從寓教於樂的遊戲體驗中，學習到水土保持與土石流防災避難的知識，讓水土保持知識從小扎根。

▲透過教具宣導水土保持理念。

農業局指出，2020年農業局共舉辦10場校園宣導活動，透過說故事的方式引導並結合布書讓小朋友了解發生土石流紅黃色警戒時，該如何進行疏散避難撤離？以及平時就要準備的防災避難包應備妥礦泉水、乾糧、手電筒及重要證件等等，藉以強化市民對於山坡地水保管理及災時自己自救之觀念。

農業局表示，在2020年10月31日「水保小尖兵淡水玩很大」戶外闖關宣導活動中，農業局將山坡地保育概念結合時下流行的桌遊，首度推出「水保running man」卡牌桌遊，本款桌遊是農業局自行研發，適合8歲以上，3至10人遊玩，遊戲時間約30分鐘。

▲首度推出「水保running man」卡牌桌遊，讓民眾娛樂與坡地保育做結合，共同守護新北市。

玩家分別抽籤擔任保育水土的坡地守護神以及破壞山林的山老鼠兩種角色，山老鼠會透過「違規開發」、「農地不當墾殖」及「濫伐林木」等種種手段破壞山坡地，坡地守護神則「檢舉專線」、「農地輔導」及「栽植林木」等措施守護山坡地，達成坡地保育及青山綠水的目標，讓民眾娛樂與坡地保育做結合，共同守護新北市。

農業局表示，新北市未來將以「水保玩很大」為主題，發展多款教具教案逐年建構「新北水保教具樂園」，以快樂學水保的方式向下紮根，110年預計推出「新北坡地守護神魔法祕笈」，為推動水土保持教育及土石流防災教育宣導向下扎根來培育更多的坡地守護神，共同守護新北山坡地行列。

另外，新北市幼兒園或各級學校對本局研發教具有興趣者，歡迎來電洽詢，將安排場次進行宣導活動，詳情請洽農業局山坡地保育科邱小姐，聯絡電話：02-2968-6345。

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