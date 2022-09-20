全台最爛道路投89線　南投縣將加碼2億鋪設53公里瀝青路面

▲南投縣長林明溱巡視投89線工程進度品質。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府持續針對「全台最爛道路」投89線（前力行產業道路）進行改善，於沿線破損路面及危險路段鋪設混凝土路面、執行災修工程，希望讓當地3村6部落族人回家的路更安全、農產運輸更平穩方便，縣長林明溱也宣布將加碼2億經費，將福壽山農場到台14甲線逾53公里全線鋪設瀝青混凝土路面，讓山區享有平地道路的通行品質。

林明溱19日由縣府工務處長陳錫梧、仁愛鄉代理鄉長張子孝及鄉代會副主席蕭傳吉陪同，再度巡視「仁愛鄉投89線破損路面及危險則要路段改善工程」、「111年2月及3月豪雨仁愛鄉投89線30K+745至30K+874道路邊坡緊急復建工程」、「111年仁愛鄉投89線14K+380至15K+850道路上邊坡測貨櫃屋工法設置工程」等災修工程進度及品質，並聽取「111年仁愛鄉投89線0K至53.227K」沿線路面改善工程規劃簡報。

眾人就各災修工區工法及進度廣泛討論，林明溱除要求如期如質完工，確保投89線通行品質及安全，也特別就貨櫃工法設置區進度及排水問題詳加了解，並指示工務處須先行研議規畫下邊坡排水及下邊坡基礎穩定方案，以利爭取經費改善。

林明溱說，投89線是沿線發祥、力行、翠華3村共6部落居民生活所倚賴的重要道路，以及高山農產運輸的動脈，但因所在山區多為破碎地質、易因雨水沖刷造成路基流失、路面毀損及邊坡大規模坍塌等災情，屢修屢斷，影響交通及生活至鉅，曾被諷為全台最爛道路，當地居民苦不堪言，8年任期來帶領縣府團隊積極會勘，編列預算並爭取中央經費補助整治坍塌災修工區及路面。

相關工程包括以水泥板緩解破損泥濘路段通行問題，並著手改善嚴重破損路面及危險路段，鋪設厚混擬土，穩定路面基礎；災修工區則因應地質、地形，採取傳統噴漿工法或創新貨櫃工法，穩定邊坡，同時也將上邊坡逕流水匯流排放，避免持續沖刷造成更大坍塌；林明溱指出，經近年來豪大雨考驗，成效良好，未見往年大規模災損，為提升福壽山農場到台14甲線間通行品質，將再投入2.12億經費將全線鋪設瀝青混凝土路面。

發祥村長白明勝、翠華村長高政光表示，以前投89線遇雨就坍塌，族人回家必須把車停在半路上徒步回家，非常危險不便；縣府於921地震後砸下龐大經費改善，仍無法完全克服破碎地形因素、災損頻傳，林明溱上任後運用新工法改善，通行品質也大幅提升，非常感謝縣長和縣府團隊的用心。