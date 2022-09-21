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潮州警+志工中隊捐贈「愛心米」　關懷10偏鄉國小

▲潮州警分局結合志工中隊捐贈「愛心米」給偏鄉國小 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲潮州警分局結合志工中隊捐贈「愛心米」給偏鄉國小 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

承襲每年中元普渡感恩法會捐贈祭祀物資公益善舉，潮州警察分局及志工中隊結合轄內「文衡殿」，於(19)日辦理「關懷偏鄉國小贈米」活動，捐贈170箱（總計1,360包）愛心米，予轄內四林國小、大成國小、新埤國小、萬隆國小、南和國小、文樂國小、古樓國小、來義國小及新來義托兒所(義林分班)等10所偏鄉國小(托兒所)，希望藉此活動溫馨關懷偏鄉國小弱勢學童。
▲潮州警分局結合志工中隊捐贈「愛心米」給偏鄉國小 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲潮州警分局結合志工中隊捐贈「愛心米」給偏鄉國小 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

潮州警察志工副中隊長、也是潮州文衡殿總幹事楊金山表示，「政府資源有限、民間力量無窮」，文衡殿不間斷地推動慈善活動，除了每年度不定點舉辦冬令救濟及捐血等公益活動外，更重視偏鄉孩子們的才能與發展。

今年度關懷偏鄉國小贈米也是要感謝分局長簡彥匡及各國小校長的配合與支持，未來做愛心的腳步不會間斷，希望藉此活動讓偏鄉國小學童可以得到社會滿滿的關懷，同時也希望透過這次的捐贈活動，可以讓更多的善心能夠共同匯聚，讓社會更加平和穩定，得到更多的照顧。

分局長簡彥匡表示，雖然目前大多數民眾都過著安穩的生活，可是在社會的邊緣，仍有許多需要關懷救助偏鄉國小弱勢學童，今年透過各所調查轄區內亟需救助共10所偏鄉國小(托兒所) ，並將這些物資親自送到需要關懷的偏鄉國小弱勢學童，發揮「愛心善德、關懷相伴」的精神，讓他們感受到社會各界的愛心關懷及溫暖，創造「安居樂業」的縣政願景。

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