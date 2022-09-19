屏東男殺女友「環島逃亡」　躺豐原車站前遭逮喊：累了不想跑了

記者許權毅／台中報導

屏東市一名50歲林姓女子陳屍旅館，涉有重嫌的70歲邱姓男友全台逃竄，包含花蓮、台東、高雄、台中等地都有足跡。台中豐原分局昨（18）日在晚間在豐原火車站前發現一名外貌跟邱嫌相符的男子，員警當場喊名，邱嫌自然反應轉頭，看見大批員警即束手就擒，並說「我也不想跑了，跑累了」。

▲屏東男殺女友後逃全台，18日在台中豐原遭逮。（圖／記者許權毅翻攝）



本案發生於15日晚上，女子與邱嫌為男女朋友關係，疑似因財務糾紛將女友殺害後，騎乘死者機車逃逸，於隔日凌晨3時許，將被害人機車棄置於台鐵屏東車站後搭乘計程車離開，前往台鐵鳳山車站下車，展開全台大逃亡。

▲▼一名女子陳屍屏東火車站附近旅館房間內，男友涉有重嫌，騎車逃逸。（圖／記者陳崑福翻攝）



專案小組發現邱嫌搭乘火車出現在花東、豐原、高雄等地，搭乘里程超過800公里，且一個位置停留不到半日，還設下多處斷點干擾警方偵辦。全部足跡甚至差14.3公里就完成環島，仍在18日被專案小組鎖定人在台豐原。

豐原分局偵查隊長陳俊彥表示，17日接獲屏東警方轉報邱嫌可能逃至豐原，並在各旅館以及可能處展開地毯式搜索，不過邱嫌未使用手機，也未投訴旅館，並且不斷移動，直到18日晚間18時在豐原火車站前一處長椅才發現邱嫌。

▲邱嫌變裝後竄逃，18日在豐原火車站前休息。（圖／記者許權毅翻攝）



員警看見一名黃衣白髮男躺在長椅上，一旁放著一頂鴨舌帽，種種特徵直指他就是邱嫌，陳俊彥上前先喊了邱嫌名字，邱嫌聽見後自然反應回頭，也讓員警確定就是邱嫌，邱嫌看見員警後馬上承認自己就是屏東命案兇嫌，也說自己「跑累了，不想再跑了」，後續交由屏東分局偵查隊解送回屏東地檢署移送歸案。

▲邱嫌也向警方表示，自己不想跑了。（圖／記者許權毅翻攝）

