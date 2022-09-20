「累了不想再跑」殺女友逃亡千里落網　狠心男涉案重大收押禁見

▲邱姓男子遭羈押禁見獲准 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

邱姓男子涉嫌殺害林姓婦人後全省逃竄，經屏東縣警方會同刑事局等單位全力查緝，於18日下午在台中市豐原火車站附近將他逮獲，據悉，他供稱兩人有財務債務引發，警方訊後依殺人罪嫌送辦，檢方以他涉案情節重大、犯殺人重罪、有疑點待釐清等理由，訊後依法官聲押禁見獲准。

屏東市一家位旅館房務人員於 9 月 15 日下午因入住旅客遲未退房，經前往查看發現林姓女子陳屍床上，立即報警處理。警方獲報報請檢察官相驗後，認有他殺嫌疑，旋由主任檢察官廖偉程、檢察官余晨勝與警方成立專案小組蒐證調查。

經檢警積極查訪及調閱相關監視畫面等相關偵查作為，發現邱姓男子(70歲) 涉有重嫌，並於案發後多次變更交通工具逃亡，足跡橫跨東西區域數個縣市， 企圖混淆並製造斷點干擾檢警偵辦，經屏東縣刑警大隊、屏東分局與刑事警察局偵八大隊橫向聯繫他轄警力投入追查後，經檢察官簽發拘票，交警方於 9 月 18 日晚間將其拘提到案。

當時，員警看見一名黃衣白髮男躺在長椅上，一旁放著一頂鴨舌帽，種種特徵直指他就是邱嫌，陳俊彥上前先喊了邱嫌名字，邱嫌聽見後自然反應回頭，也讓員警確定就是邱嫌，邱嫌看見員警後馬上承認自己就是屏東命案兇嫌，也說自己「跑累了，不想再跑了」，後續交由屏東分局偵查隊解送回屏東地檢署移送歸案。

檢察官於19日訊問後，認邱姓男子涉有強盜殺人等罪嫌重大，並有滅證之虞及逃匿事實，且本案尚有疑點有待釐清，乃向屏東地方法院聲請羈押禁見獲准。