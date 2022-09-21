「可不可以衝進去一下下就好」　台中警曝特勤去年至今出勤111次

▲台中市警局幽默貼文引起眾多網友討論。（圖／翻攝自Facebook／TCPB 局長室）



記者許權毅／台中報導

原住民歌手巴大雄歌曲《可不可以放進去一下下就好》在網路掀起熱烈討論，甚至被網友封為年度洗腦神曲，MV當中更有大咖女星A-Lin客串。台中市警局長蔡蒼柏的粉絲專頁「TCPB局長室」發文跟上熱潮，一句「可不可以衝進去一下下就好」敘述保大特勤去年至今攻堅詐欺機房、毒品犯等組織達111次，幽默貼文獲得眾多網友留言表示「小編很跟時事，笑死我了！」

根據台中市警局統計，去年迄今保大特勤已出勤支援攻堅111次，該單位專門攻破詐欺機房、重大毒品、非法槍彈、組織犯罪等，貼文模仿網路最流行的神曲《可不可以放進去一下下就好》寫下「可不可以衝進去一下下就好，可不可以不要讓別人知道，可不可以安分守己就好」，貼文引起至少3000名網友按讚留言。

▲巴大雄《可不可以放進去一下下就好》MV還請來知名女星Ａ-Lin參與演出。（圖／翻攝自YouTube）



貼文還用心地把原歌詞關鍵字保留，寫下「當歹徒看到特勤出現在家裡，會讓他們心臟怦怦跳，嚇得藍白拖跟嘴角的檳榔渣掉一地，我們進去前會問可不可以，只是用手中的破門槌，如果想來台中為非作歹，就得小心我們中市特勤，隨時都可能衝進去一下下就好。」

貼文讓網友留言笑說「這樣Po出來，之後嫌犯都用烘衣機不曬衣服了」、「快幫小編加薪啦！太優質啦」、「厲害耶～跟上時事」。