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屏東2歲童迷途路邊大哭　警忙安撫...女騎士趕來：這我孫子

▲東港警分局東港派出所巡佐曾仁宏、警員廖家豪幫助2歲童找到阿嬤 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局東港派出所巡佐曾仁宏、警員廖家豪幫助2歲童找到阿嬤 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

1名2歲童與叔叔睡午覺，不明原因跑出屋外，在東港鎮船頭里街頭找不到回家路嚎啕大哭，里長看到急報警，警方獲報趕到，安撫男童並逐一詢問住家是否有人認識之際，有一婦人騎機車趕來「這是我的孫子」，男童頓時喜極而哭，阿嬤感激警方的熱心協助。

▲東港警分局東港派出所巡佐曾仁宏、警員廖家豪幫助2歲童找到阿嬤 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局東港派出所巡佐曾仁宏、警員廖家豪幫助2歲童找到阿嬤 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

東港警分局東港派出所巡佐曾仁宏、警員廖家豪等2員，於日前執行巡邏勤務時，接獲船頭里里長報案稱住家前有一名走失兒童，員警獲報前往發現一小男童正嚎啕大哭，暖警抱起男童挨家挨戶查訪。

「有人家中小孩走失嗎?」惟週遭居民皆表示不認識該男童，因該男童才2歲也不太會說話也不知道家人名字電話跟住址，正當員警們傷透腦筋時，突然看見一名女子騎機車朝他們過來，並下車大聲說「這是我的孫子」，原來是該男童阿嬤出來找孫子。

家屬表示，男童2歲，原本跟叔叔在家睡午覺，卻不知何因自己跑出門，阿嬤著急找孫子，正當找尋不著時卻在路旁看到員警抱著孫子，激動的頻向警方道謝。

東港警分局長張世儒表示，同仁能主動積極協尋走失兒童返家，有效促進警察正面形象，並提醒家長隨時注意孩童動態，切勿讓其自行外出，以免發生憾事，藉由外出機會教導孩子認識住家及學校附近環境，模擬遭遇各種危險情境時如何對外求助，讓孩童從小就能學習到如何保護自已，提升自我解決問題的能力。

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