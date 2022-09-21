受賄過億！上海、重慶原公安局長獲重刑　是孫力軍集團兩「警虎」

▲上海市原副市長、公安局長龔道安。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

中共20大召開前進入「反腐高峰期」！上海市原副市長、公安局長龔道安和重慶市原副市長、公安局長鄧恢林，今天（21日）均被法院判處重判，龔道安被判處無期徒刑，鄧恢林被處15年徒刑。據陸媒報導，已落馬的大陸前公安部副部長孫力軍集團4大「警虎」就包括上述2人。

據《新華網》報導，判決書稱，龔道安在任職湖北公安局、公安部技術偵察局、上海公安局的21年期間，利用職務為相關單位和個人在企業經營、工程承攬、案件辦理、職務提拔等方面提供幫助，受賄財物共計折合人民幣7343萬餘元（約新台幣3.2億元）。

龔道安受賄數額特別巨大，依法應當從嚴懲處。龔道安到案後如實供述自己的罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，贓款贓物已全部追繳，依法從輕處罰，判處無期徒刑。

▲重慶市政府原副市長、市公安局原局長鄧恢林。（圖／翻攝自央視）

另外，河北省保定市中級人民法院今天也公開宣判重慶市政府原副市長、市公安局原局長鄧恢林受賄案，判決書稱，鄧恢林在湖北、重慶等地任官21年，利用職務之便為有關單位或個人在企業經營、特殊號段車牌辦理、職務提拔調整等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物，共計折合4267萬餘元人民幣（約新台幣1.9億元）。

鄧恢林因有主動交代辦案機關尚未掌握的絕大部分受賄犯罪事實，如實供述全部犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳等情節，依法從輕處罰。鄧恢林依受賄罪判處15年徒刑，罰金400萬元人民幣。

今年1月，陸媒央視的電視專題片《零容忍》第一集便播出前公安部副部長孫力軍集團案，孫力軍當時在該電視節目中出鏡認罪，而節目也點名鄧恢林。報導指，江蘇省委原常委、政法委原書記王立科，上海市原副市長、市公安原局長龔道安，山西省原副省長、省公安廳原廳長劉新雲以及重慶市原副市長、公安局長鄧恢林，是孫力軍集團的4大「警虎」。

當時節目稱，時任湖北咸寧公安局長的龔道安不僅自己為孫力軍效命，還幫孫力軍經營充實「小圈子」，向孫力軍推薦時任宜昌公安局長鄧恢林，孫力軍助鄧恢林先後提任中央政法委辦公室主任、重慶市公安局長、副市長。