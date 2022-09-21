　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

受賄過億！上海、重慶原公安局長獲重刑　是孫力軍集團兩「警虎」

▲▼上海、重慶兩市公安局長獲重刑。（圖／翻攝自央視）

▲上海市原副市長、公安局長龔道安。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

中共20大召開前進入「反腐高峰期」！上海市原副市長、公安局長龔道安和重慶市原副市長、公安局長鄧恢林，今天（21日）均被法院判處重判，龔道安被判處無期徒刑，鄧恢林被處15年徒刑。據陸媒報導，已落馬的大陸前公安部副部長孫力軍集團4大「警虎」就包括上述2人。

據《新華網》報導，判決書稱，龔道安在任職湖北公安局、公安部技術偵察局、上海公安局的21年期間，利用職務為相關單位和個人在企業經營、工程承攬、案件辦理、職務提拔等方面提供幫助，受賄財物共計折合人民幣7343萬餘元（約新台幣3.2億元）。

龔道安受賄數額特別巨大，依法應當從嚴懲處。龔道安到案後如實供述自己的罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，贓款贓物已全部追繳，依法從輕處罰，判處無期徒刑。

▲▼上海、重慶兩市公安局長獲重刑。（圖／翻攝自央視）

▲重慶市政府原副市長、市公安局原局長鄧恢林。（圖／翻攝自央視）

另外，河北省保定市中級人民法院今天也公開宣判重慶市政府原副市長、市公安局原局長鄧恢林受賄案，判決書稱，鄧恢林在湖北、重慶等地任官21年，利用職務之便為有關單位或個人在企業經營、特殊號段車牌辦理、職務提拔調整等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物，共計折合4267萬餘元人民幣（約新台幣1.9億元）。　　

鄧恢林因有主動交代辦案機關尚未掌握的絕大部分受賄犯罪事實，如實供述全部犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳等情節，依法從輕處罰。鄧恢林依受賄罪判處15年徒刑，罰金400萬元人民幣。

今年1月，陸媒央視的電視專題片《零容忍》第一集便播出前公安部副部長孫力軍集團案，孫力軍當時在該電視節目中出鏡認罪，而節目也點名鄧恢林。報導指，江蘇省委原常委、政法委原書記王立科，上海市原副市長、市公安原局長龔道安，山西省原副省長、省公安廳原廳長劉新雲以及重慶市原副市長、公安局長鄧恢林，是孫力軍集團的4大「警虎」。

當時節目稱，時任湖北咸寧公安局長的龔道安不僅自己為孫力軍效命，還幫孫力軍經營充實「小圈子」，向孫力軍推薦時任宜昌公安局長鄧恢林，孫力軍助鄧恢林先後提任中央政法委辦公室主任、重慶市公安局長、副市長。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►太划算！金盞花葉黃素8盒竟然才1588元　護眼必備快囤貨

ET快訊
快訊／蛇蠍女聯手25歲小王殺夫焚屍　無期撤銷改判16年
大哥假釋恐生變！出獄接風「囂張放炮嗆警」　14人被逮
快訊／新北警痛毆路人！　亂抓人畫面曝光
快訊／曾任3總統御醫！　心臟權威姜必寧離世
女蛇頭狂送23台灣妹去柬埔寨！　竟30萬交保...檢方抗告
跨聯盟籃球賽爆衝突！　他出拳轟頭遭奪權出場
快訊／TOYOTA台灣「5新車售價調整」　名單一次看
和美小兄妹「生母不願扶養」　可憐內情曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

兩岸經貿10年翻一倍！　馬曉光：台灣對大陸貿易依存度居高不下

受賄過億！上海、重慶原公安局長獲重刑　是孫力軍集團兩「警虎」

若民進黨拋棄「九二共識」基礎　馬曉光：兩岸關係必受損害動盪

36歲歌手口腔癌病逝　陸7地「下架檳榔」衝擊千億產值

「統一後台灣可實行不同社會制度」衝熱搜第一　陸網喊：希望一國一制

住27樓！他驚見自家掃地機器人在中庭打掃　調監視器見「元凶」傻眼

上班去挪車！OL被主管罰「穿高跟鞋蛙跳50下」氣檢舉　隔天遭停職

陸反制美打「台灣牌」　朱鳳蓮：針對台獨和外部勢力不是台灣同胞

湖南97地「特旱」洞庭湖底龜裂　驚現大量「帶刺魚乾」

王毅晤索羅門群島外長　讚「建交是典範」：給人民帶來實在的福祉

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

玉里樓房被震倒「埋1kg黃金」　屋主急挖尋...只找回零星金飾

陳意涵「筷子分藜麥」5小時夾不完　兒子看戲「喊她本名」..下秒求饒XD

佩甄深夜崩潰爆哭！揭醫師娘辛酸　PO文怨老公：為什麼沒時間陪我

女王愛犬柯基來送行！在溫莎城堡目送靈柩離開

兩岸經貿10年翻一倍！　馬曉光：台灣對大陸貿易依存度居高不下

受賄過億！上海、重慶原公安局長獲重刑　是孫力軍集團兩「警虎」

若民進黨拋棄「九二共識」基礎　馬曉光：兩岸關係必受損害動盪

36歲歌手口腔癌病逝　陸7地「下架檳榔」衝擊千億產值

「統一後台灣可實行不同社會制度」衝熱搜第一　陸網喊：希望一國一制

住27樓！他驚見自家掃地機器人在中庭打掃　調監視器見「元凶」傻眼

上班去挪車！OL被主管罰「穿高跟鞋蛙跳50下」氣檢舉　隔天遭停職

陸反制美打「台灣牌」　朱鳳蓮：針對台獨和外部勢力不是台灣同胞

湖南97地「特旱」洞庭湖底龜裂　驚現大量「帶刺魚乾」

王毅晤索羅門群島外長　讚「建交是典範」：給人民帶來實在的福祉

NARA Thai高雄首店9／24開幕　10／10前4人同行送涼拌木瓜絲

重返921震爆點　蔡培慧：若當選結合地方創生推導覽防災教育

越南恐怖作品《The Death》獲極度好評　日玩家點破真相：開發者是百萬YTer

曾怒嗆粉絲幻想症！黃子韜又被拍「帶徐藝洋回家」　網友留言酸爆

國1北上315.4公里匝道車禍！　聯結車失控側翻...1人受傷

遭批「起乩」！蔣萬安：陳時中聽到疫苗採購就「見笑轉生氣」

聯手25歲小王殺夫焚屍　蛇蠍女無期徒刑撤銷改判16年

被蘇奕晉揮拳後腦勺　陳孝榕：學長看我像塊肉

國1北上自小客車硬切外線道　禮儀車失控翻覆...駕駛驚嚇跌坐路肩

剩3隻腳也不怕！　勇橘上跑步機狂奔「跌倒就再爬起來」感動千人

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

大陸熱門新聞

蝦皮中國開員工大會宣布裁員 結束就有員工領「N+2」賠償離開

女子肛門鑽出白色長條！體內竟有4.9公尺絛蟲

回收孕婦尿54元／kg！專家揭原因

「統一後台灣可實行不同社會制度」衝熱搜第一

學餐超噁新菜番茄炒月餅！學生嚇呆瘋搶

上班去挪車！OL被罰穿高跟鞋蛙跳50下

國台辦：統一後財政收入用於改善民生

手遊《羊了個羊》遭舉報　暗指疫情陽了又陽

送餐遭保全一拳KO！他撂外送者聯盟爆氣開扁

想捐百萬給小學被保全攔　他改捐隔壁中學

「一晚連口62人把自己也口死了」　文章避敏感詞網笑噴

辣妹網紅「宣布結婚」遭全網唱衰！谷底翻身變勝利組

住27樓！他驚見自家掃地機器人在中庭打掃

飲料「沒去冰」！女子氣炸整杯狂灑店內

更多熱門

相關新聞

住27樓！他驚見自家掃地機器人在中庭打掃

住27樓！他驚見自家掃地機器人在中庭打掃

兇手竟是喵星人！大陸一名男子回家時，發現自家掃地機器人竟在社區中庭「打掃」，但他明明住27樓，掃地機器人是怎麼自行下樓？他一調監視器才發現，竟是愛貓幫它開門，讓它去樓下「打掃社區」。

總價24.6億珠寶藝術品運抵上海 2022進博會首單申報展品通關

總價24.6億珠寶藝術品運抵上海 2022進博會首單申報展品通關

黃浦江邊「鱷魚」張嘴曬太陽 民眾傻眼...通報後鑽水裡消失不見

黃浦江邊「鱷魚」張嘴曬太陽 民眾傻眼...通報後鑽水裡消失不見

陸也出現猴痘病例　專家：可能逐漸增加

陸也出現猴痘病例　專家：可能逐漸增加

突傳疫情怕被封控！ 上海好市多顧客拔腿狂奔：不跑就跑不掉了

突傳疫情怕被封控！ 上海好市多顧客拔腿狂奔：不跑就跑不掉了

關鍵字：

貪官上海重慶公安局長龔道安鄧恢林

讀者迴響

熱門新聞

許仁杰「機車不倫」八點檔女星！冒雨騎進香閨整夜未出

佳娜驚爆「有帝寶男友」劈腿祖雄當炮友

高虹安：我台大第一名畢業！不像中華大學夜間部

快訊／921大地震23年！9：13規模4.7地震　最大震度3級

「台大帥男」煞到女房東！網：別租

小弟接大哥出獄　伸脖子挺胸撞警

「實境秀教練」毆人妻！　大鬧飯店動粗還嗆警

神曲成真！她壞壞人夫喊：一下就好

Jennie全裸泡澡私照外流！　駭客囂張嗆：妳跟情人V照片曝光了

高虹安論文多猛？「被引用4000次」等級曝

骨科醫師譴責周玉蔻　掛布條吐心聲

爆「假戲真做」勾搭人夫許仁杰！

新北警把路人當通緝犯...當街拖行痛毆！

大陸富商帶「上億財物」偷渡台灣逃亡　爽住文華、W飯店18天被逮

南二監接假釋大哥　小弟包圍嗆警

更多

最夯影音

更多
7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做
7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面