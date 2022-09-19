黃浦江邊「鱷魚」張嘴曬太陽　民眾傻眼...通報後鑽水裡消失不見

記者魏有德／綜合報導

上海民眾16日在黃浦江邊發現一條長約八十公分的鱷魚爬到淺灘處曬太陽。透過民眾拍下的影片可以發現，這條鱷魚趴在江邊有一陣子，還張開嘴巴露出尖牙，吸引路過民眾的目光，不一會兒，這條鱷魚轉身朝江面爬行，消失在眾人眼前。之後，陸續有民眾發現這條鱷魚，港航公安也正追捕中。

▲上海黃浦江邊出現一條鱷魚，引起民眾好奇圍觀。（圖／翻攝新聞晨報，下同）

《極目新聞》報導，上海港航公安回應，網友所述確有其事，目前仍在對這條鱷魚進行抓捕中。一位濱江安保人員表示，近日這條鱷魚已被相關部門抓捕兩次，但都被牠僥倖逃脫。

據了解，長江裡原來也曾經是鱷魚棲息的環境之一，而且是中國特有珍稀物種揚子鱷。不過，野生揚子鱷目前處於瀕危狀態，還被稱為長江「活化石」，現階段種群數量逾1000條，幾乎全部在安徽省的揚子鱷國家級保護區中。

至於這條出現在黃浦江邊的鱷魚，相關人員初步判定為暹羅鱷（學名：Crocodylus siamensis），為一種中型鱷魚，成熟鱷體長可達4公尺，常見的也有3公尺左右。幼鱷以捕食昆蟲、兩棲類、甲殼類、幼小的爬蟲類及魚類為主，成體會捕食體形更大的動物，但主要仍以魚類為食，偶爾捕食兩棲動物、爬行動物和小型哺乳類動物。