突傳疫情怕被封控！ 上海好市多顧客拔腿狂奔：不跑就跑不掉了　

記者魏有德／綜合報導

有民眾昨（15）日在上海市閔行區的好市多（Costco）購物時，突然發現一大群人拔腿往外跑，原來是當地有疫情傳出，民眾購物到一半深怕被「就地封控」，連排隊的推車都不管了，拔退就往外跑，拍攝的民眾還表示，「全部在往外跑了，說不跑（就）跑不掉了！」

▲上海好市多民眾拔腿往外跑，就怕因疫情被封控在賣場內。（圖／翻攝微博，下同）

根據微博上流傳的影片顯示，靠近鏡頭的結帳區已經沒有顧客等候，只留下一輛輛推車在現場排隊，遠處雖還有民眾在結帳，不過，鏡頭一轉，只見一群顧客正拔腿狂奔，朝著門外跑。

這名拍攝的民眾表示，「完了完了！開市客（Costco）都在往外跑了，全部在往外跑了，我的天吶，說不跑（就）跑不掉了，真的假的啊，我們才剛進來。」

對於好市多的情況，閔行區防控辦16日回應，發現一入境人員隔離期滿後核酸檢測異常，根據國家和上海市疫情防控有關規定，對涉及場所臨時實施相應管控措施，對有關人員和環境進行篩查。

此外，包括浦東新區、長寧區、普陀區、黃浦區、金山區、寶山區、徐匯區、楊浦區，青浦區，閔行區及靜安區在內的11個區，所有居民將於18日展開全域和酸鹼檢測，以杜絕疫情傳播。