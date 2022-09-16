　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

突傳疫情怕被封控！ 上海好市多顧客拔腿狂奔：不跑就跑不掉了　

記者魏有德／綜合報導

有民眾昨（15）日在上海市閔行區的好市多（Costco）購物時，突然發現一大群人拔腿往外跑，原來是當地有疫情傳出，民眾購物到一半深怕被「就地封控」，連排隊的推車都不管了，拔退就往外跑，拍攝的民眾還表示，「全部在往外跑了，說不跑（就）跑不掉了！」

▲上海好市多民眾拔腿往外跑，就怕因疫情被封控在賣場內。（圖／翻攝微博）

▲上海好市多民眾拔腿往外跑，就怕因疫情被封控在賣場內。（圖／翻攝微博，下同）

根據微博上流傳的影片顯示，靠近鏡頭的結帳區已經沒有顧客等候，只留下一輛輛推車在現場排隊，遠處雖還有民眾在結帳，不過，鏡頭一轉，只見一群顧客正拔腿狂奔，朝著門外跑。

這名拍攝的民眾表示，「完了完了！開市客（Costco）都在往外跑了，全部在往外跑了，我的天吶，說不跑（就）跑不掉了，真的假的啊，我們才剛進來。」

▲上海好市多民眾拔腿往外跑，就怕因疫情被封控在賣場內。（圖／翻攝微博）

對於好市多的情況，閔行區防控辦16日回應，發現一入境人員隔離期滿後核酸檢測異常，根據國家和上海市疫情防控有關規定，對涉及場所臨時實施相應管控措施，對有關人員和環境進行篩查。

此外，包括浦東新區、長寧區、普陀區、黃浦區、金山區、寶山區、徐匯區、楊浦區，青浦區，閔行區及靜安區在內的11個區，所有居民將於18日展開全域和酸鹼檢測，以杜絕疫情傳播。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►讓毛小孩骨骼更健康的「紐沛Dr.好骨力口嚼錠」才399元！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
16秒驚悚片！水泥車華江橋過彎整車左傾　老司機神拉回
南瑪都颱風眼變清晰！挑戰強颱　雨彈「連炸3天」熱區出爐
iPhone 14開箱「只看得到她的腿」　網神出正妹記者正面
快訊／長沙再傳恐怖大火！　僅距電信大樓4公里
突傳疫情怕被封控！上海好市多顧客拔腿狂奔：不跑就跑不掉了
快訊／追不到女警！男警怒搶所長配槍　遭記2大過免職
快訊／開賣當天就降價！　iPhone 14現貨折1000元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

老師太正「白嫩童顏」被學校保全攔下！超狂學歷遭起底…本尊神回

長沙再傳恐怖大火！僅距電信大樓4公里　陸網嘆「今天怎麼了」

快訊／長沙大樓起火　整棟陷入火海黑煙狂竄！

21歲女大生驟逝「器捐救7人」！男友也登記器捐陪伴　爸媽淚送別

突傳疫情怕被封控！ 上海好市多顧客拔腿狂奔：不跑就跑不掉了　

弟弟結婚11個姊姊幫籌款！湊143萬當禮金　高喊「完全是自願」

反擊美對台軍售　陸宣布制裁波音防務、雷神CEO

穿露肚臍裝「被大媽找麻煩」　女大生反嗆：我爸媽覺得挺好！

狂飆近3成！陸自「上合組織」進口額達2.9兆　能源增70%

恆大：純電SUV「恆馳5」正式量產　預計10月開啟交付

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

隋棠曝3歲兒浪漫舉動：想娶媽媽XD　聽温昇豪緋聞「他和另一半信任彼此」

女友試衣太囉嗦「關靜音」　以為安靜惹...下秒被巴頭

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

芭比Q了...老爸幫她曬褲　衣架撐歪凸起形狀超害羞

蛇行哥騎錯路被叭氣炸！　一路逼車狂譙下秒慘自摔

老師太正「白嫩童顏」被學校保全攔下！超狂學歷遭起底…本尊神回

長沙再傳恐怖大火！僅距電信大樓4公里　陸網嘆「今天怎麼了」

快訊／長沙大樓起火　整棟陷入火海黑煙狂竄！

21歲女大生驟逝「器捐救7人」！男友也登記器捐陪伴　爸媽淚送別

突傳疫情怕被封控！ 上海好市多顧客拔腿狂奔：不跑就跑不掉了　

弟弟結婚11個姊姊幫籌款！湊143萬當禮金　高喊「完全是自願」

反擊美對台軍售　陸宣布制裁波音防務、雷神CEO

穿露肚臍裝「被大媽找麻煩」　女大生反嗆：我爸媽覺得挺好！

狂飆近3成！陸自「上合組織」進口額達2.9兆　能源增70%

恆大：純電SUV「恆馳5」正式量產　預計10月開啟交付

小鬼妹曝兒子名字「是舅舅取的」　背後含義超有他作風：期望特別

巨乳妹回憶甩蜜蜂　「1動作」晃暈男性友人！全場暴動：再一次

「主子對我的愛藏在屎裡」　她鏟「超完美愛心」3000人按讚

獲獎率僅萬分之2.9！　北區國稅局桃園分局表揚20家績優營業人

「機車鑰匙插家門鎖」下秒開了　房東曾說1句話！她崩潰：好恐怖

柴識破繞路散步賴地不走　2人「拉繩＋推屁屁」笑翻網：純正血統

退休老員工「忘記請假」...單車狂騎11km　看中鋼收假單安心了

他酒駕CALL妹子領車　裝乖嬌喊：我沒喝…被攔傻眼酒測值更高

她遭男友勒暈活埋　一醒來「徒手破墳」大復仇！遇襲竟只因想分手

男友陳大天愛視訊「一聊就是一小時」　劉樸放閃：他想看我充電

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

大陸熱門新聞

快訊／長沙大樓起火　整棟陷火海黑煙狂竄

保時捷電動車撞護欄　車主被活活燒死

喝奶茶濺電腦螢幕！她一看「螞蟻大軍入侵」傻眼

奶茶濺入螢幕　竟被螞蟻築巢

女傳遭男同學輪性虐　滿地噴血重傷

3歲弟被車撞倒　家長做法被讚爆

突傳疫情怕被封控！ 上海好市多顧客拔腿狂奔：不跑就跑不掉了

大陸民眾排隊買iPhone 14！黃牛卻嘆不樂觀

長沙再有大火！僅距電信大樓4公里

美女博士大學任教被誤會是大一新生 高EQ曬學歷回應酸民質疑作秀

21歲女大生器捐救7人！爸媽看她遺願淚崩

拿聘金悔婚！她擺爛錢給弟弟買BMW

屁孫活生生把阿嬤勒到窒息　拍攝者不救還冷笑

台灣朱銘作品被控親日　陸網反遭打臉

更多熱門

相關新聞

南投+748　縣府籲注意重複感染情形

南投+748　縣府籲注意重複感染情形

中央流行疫情指揮中心今公布南投縣確診人數748例，截至9月15日累計確診9萬3719例，居家隔離人數1908例，今日解除隔離人數717例，居家照護人數4462例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO；新增死亡1人，為88歲女性，有糖尿病、高血壓等慢性疾病史，未曾接種疫苗，累計死亡303人。

基隆專責病房空床率44.1%　林右昌籲遵循防疫規定

基隆專責病房空床率44.1%　林右昌籲遵循防疫規定

西門町金柱比金店搶手　熱門地段「半根」月租4萬

西門町金柱比金店搶手　熱門地段「半根」月租4萬

王美花確診　總統府：顧立雄「快篩陰」採0+7自主防疫

王美花確診　總統府：顧立雄「快篩陰」採0+7自主防疫

柯文哲預言：年底投票前邊境會解封

柯文哲預言：年底投票前邊境會解封

關鍵字：

上海好市多Costco新冠肺炎疫情封控購物

讀者迴響

熱門新聞

名醫王群光過馬路被機車撞上！血流一地送醫不治

女女同婚配偶12天狂約7男！他「下身赤裸」暴斃摩鐵

浩子罕見火大當場變臉！

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

黃鴻升走2年「我們想你」！

快訊／長沙大樓起火　整棟陷火海黑煙狂竄

超多人愛傳！訊息配上「1表情符號」引眾怒

V吻額Jennie原圖瘋傳！緊貼彼此合照

保時捷電動車撞護欄　車主被活活燒死

雙方全素顏！金宇彬巴黎約會7年女友申敏兒

收荷莉履歷　酷炫提議拍「怎復活」被封鎖

驚揭罹癌…她手捧「瘀青豪乳」將切除！網心疼

好市多開賣人！iPhone 14系列5款新機價格曝

Angelababy抽菸片瘋傳「店家道歉」坦承員工偷拍

更多

最夯影音

更多
她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲
痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面