總價24.6億珠寶藝術品運抵上海　2022進博會首單申報展品通關

▲陳世英作品《悟蟬知翠》。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

上海進博局今（20）日消息指，一批總價約5.6億元人民幣（約24.6億元新台幣）的25件珍稀珠寶藝術作品由香港起飛運抵上海浦東國際機場，在上海會展中心海關順利完成通關，這也是2022年進博會首單申報入境的展品，成為進博會舉辦以來，申報價值最高的展品。

▲《悟蟬知翠》的極薄蟬翼是運用陳世英「翡翠切割潤光專利技術」所製。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，進博局透露，本次通關展品是藝術家陳世英（Wallace Chan）首度參展進博會帶來的展品，總價值約5.6億元人民幣，其中包含2012年震撼巴黎古董雙年展的經典傑作——《悟蟬知翠》胸針及雕塑。

▲全球知名珠寶雕刻大師陳世英。（圖／翻攝百度百科）

陳世英為福建福州人，是全球知名的珠寶設計雕刻大師，他曾以「史上首位獲邀華人珠寶藝術家」的身份參展法國巴黎古董雙年展（2012、2014年）、英國倫敦大師藝博會（2016、2017年）、荷蘭歐洲藝術博覽會（2016至2021年）等。

陳世英的作品成為大英博物館的永久館藏，也是大英博物館列入永久館藏的首件當代華人珠寶藝術作品。

據了解，這次參展進博會的《悟蟬知翠》訴述逾五千年的中華文化故事。中國古代以農立國，蟬被視為豐收、高潔、重生的象徵。由於氣溫越高，蟬鳴聲越大，因此，古人認為蟬是「神之使者」和最準確的「氣象監測儀」。

《悟蟬知翠》作品中，蟬抱一顆帝王翡翠，背面鑲上溫潤的紫羅蘭翠玉。極薄的蟬翼則是運用陳世英2002年發明的「翡翠切割潤光專利技術」。

2022年進博會消費品展區設有時尚潮流及珠寶板塊，展品範圍覆蓋服裝服飾、箱包、珠寶、藝術品等中高檔消費品類。展品以「綠色」、「可持續」為主題，集聚中高端消費品行業優質企業。據悉，陳世英將以「出世 入世」為題，展示100多件珍稀珠寶藝術作品。