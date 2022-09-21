住27樓！他驚見自家掃地機器人在中庭打掃　調監視器見「元凶」傻眼

▲男子發現自家掃地機器人跑到「社區中庭」打掃。（圖／翻攝自微博）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

兇手竟是喵星人！大陸一名男子回家時，發現自家掃地機器人竟在社區中庭「打掃」，但他明明住27樓，掃地機器人是怎麼自行下樓？他一調監視器才發現，竟是愛貓幫它開門，讓它去樓下「打掃社區」。

綜合陸媒報導，大陸重慶市一名男子17日回家時，在一樓看到有一個掃地機器人在打掃社區中庭，當時還納悶這個掃地機器人跟自家的非常相似，他沒想那麼多就回到27樓的住處，進家門後發現掃地機器人不見了。

於是男子馬上回到一樓，確認樓下的掃地機器人「真的是自己的」。好奇之下，他調閱了家中監視器，發現原本掃地機器人正在家中到處打掃，但掃到門口時，家裡養的白貓「童童」竟幫它開門，掃地機器人就這樣走出家門，一路沿著走廊跑出去社區中庭打掃了。男子也好奇表示，「它出門後是哪個好心人把它送到一樓的？」

▲竟是愛寵貓咪幫掃地機器人開門。（圖／翻攝自微博）

此逗趣事件也引起網路熱議，不少人紛紛表示，「不知道的人還以為是智能社區呢」、「貓咪開門的樣子太厲害了」、「原來貓貓是兇手」、「新機貓：終於趕走那台討厭的機器了」、「掃地機器人幫主人做社區服務」。