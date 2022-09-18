陸也出現猴痘病例　專家：可能逐漸增加「但沒必要普遍接種疫苗」

▲猴痘。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報的

重慶衛健委16日通報一例輸入性猴痘病例，引起中國大陸網友關注。對此，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友17日發文表示，隨著猴痘疫情的繼續擴散和入境人數的不斷增加，猴痘感染者流入社會層面的可能性將會逐漸增加，「加強社會層面的猴痘疫情監測和預防工作是必要的。」

吳尊友提到，新冠疫情防控的「外防輸入」措施，為防止猴痘疫情輸入，發揮了重要的保護屏障作用，這次重慶報告中國大陸「首例」猴痘病例的發現，就是在新冠防控入境「7+3」隔離措施中發現的。

吳尊友指出，雖然目前可能沒有漏網的，但不代表將來沒有漏網的，由於猴痘的潛伏期多在6至13天，隨著猴痘疫情的繼續擴散和入境人數的不斷增加，超出新冠7天隔離觀察期的猴痘感染者流入社會層面的可能性將會逐漸增加。

吳尊友認為，加強社會層面的猴痘疫情監測和預防工作是必要的，也是非常重要的。

吳尊友說，猴痘病毒與天花病毒具有相似性，具有交叉免疫保護作用，也就是說，曾經接種過天花疫苗的人，對預防猴痘具有保護作用。

吳尊友強調，中國大陸42周歲以上的人，即佔總人口約一半以上的人群都對猴痘具有免疫力，「因此，沒有必要人群普遍接種疫苗來預防猴痘。」