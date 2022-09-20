免歸還！桃園大溪猴洞坑土地公廟　9／21舉辦擲筊送金牌

▲桃園大溪猴洞坑土地公廟9/21舉辦擲筊送金牌。（圖／林駿剛提供）

記者楊淑媛／桃園報導

擲筊送金牌，免歸還！桃園市大溪區福安里的猴洞坑土地公廟同安宮，明(21)日舉辦土地公聖誕擲筊送平安金牌活動，由華昌儲物流負責人呂建昌捐出平安金牌贈送。同安宮今天表示，明天上午9到12時，凡是參加該土地公廟連續擲出3聖杯民眾，可獲一面平安金牌（3分重），歡迎民眾和遊客參加。

▲▼桃園大溪猴洞坑土地公廟9/21舉辦擲筊送金牌。（圖／林駿剛提供）

呂建昌表示，猴洞坑土地公廟同安宮，由大溪在地居民長期奉祀祭拜，他在當地出生長大，之後出外工作、經營事業，從小跟著長輩向該土地公拜拜，至今事業各方面都利，感恩土地公庇佑，暗自發願要幫位於巷弄裡的土地公廟，聚集更多信徒。

▲呂建昌發願要幫位於巷弄裡的土地公廟，聚攏更多信徒。（圖／林駿剛提供）

因此，藉由慶祝該土地公廟聖誕辦理擲筊活動，捐出平安金牌多面（數量不限），只要在地民眾、遊客有興趣者，都歡迎到場參加擲筊獲平安金牌。廟方表示，明天上午9至12時，參加民眾只要連續擲出3聖杯即可獲贈3分重的平安金牌，可洽該廟林先生0933945534報名或明天現場報名，該廟自大溪區復興路一段823巷進入，觀迎民眾、遊客參加。