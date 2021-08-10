快訊／桃園大溪早餐店大火　3人吸入性嗆傷送醫

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪區石園路1家早餐店10日下午4時許發生火警，消防局第四大隊派出大批消防人員與車輛前往灌救，先救出受困3樓2名屋主，另1名男子則自行脫困，消防局指出，現場脫困2男1女都有吸入性嗆傷，所幸意識清楚均送醫治療中，目前現場還在殘火處理，起火原因仍待鑑識調查中。

▲桃園市大溪區石園路1家早餐店10日下午發生火警，消防人員救出受困3人送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大溪區石園路1家早餐店10日下午發生火警，消防人員灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局表示，勤務中心於下午4時許接獲報案，位於大溪區石園路上早餐店1樓後方冒出濃煙，起火處是RC建築中的1樓早餐店，大火與濃煙順著往上竄升，消防局第四大隊共派出12輛車輛、34名消防人員前往灌救。

▲桃園市大溪區石園路1家早餐店10日下午發生火警，消防人員灌救中，引發居民圍觀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由於3樓有1男1女共2人受困，消防人員以梯子將62歲的男子與59歲女子救出，另一位31歲男子則自行脫困，3人姓氏還在調查中，所幸都意識清醒，僅有呼吸不適輕微吸入性嗆傷，消防人員已送往國軍804醫院治療觀察，火勢在下午4時36分貝撲滅，目前還進行殘火處理中，至於起火原因仍需由消防局鑑識人員調查釐清。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►曾獲百萬捐款...一家4口欠房租「留滿屋垃圾」 房東要提告！

►紅燈右轉遭取締竟嗆警「你是有牌流氓」 騎士下場出爐

►游泳池等場館開放 鄭文燦：若未完成防疫指引可能延後