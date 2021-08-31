影／大溪圳頂鐵皮工廠陷火海！濃煙飄向國道3號　一度封閉交流道

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪區南興路1家工廠31日下午竄出大火，由於廠方起火處堆放大批手套成品等易燃物，濃煙迅速竄升，廠房鄰近國3大溪交流道附近，國六警方一度實施管制大溪北上交流道；桃園市消防局派出大批警消與消防車前往灌救，初步回報並無人員受困，目前已控制火勢，至於起火原因須待鑑識人員調查釐清。

▲桃園市大溪區南興路一段1家工廠31日下午發生大火，消防人員以強力水線灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大溪區南興路一段1家工廠31日下午發生大火，消防人員灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，下午1時36分許勤務中心接獲報案指稱，位於大溪區南興路一段151巷附近工廠傳出大火，消防局第四大隊派出22輛消防車、1輛救護車與62名警消趕往火場搶救。

▲桃園市大溪區南興路一段1家工廠31日下午發生大火，因靠近國3大溪路段，現場濃煙竄升。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由於火場堆放多屬手套誠品等易燃物，以至於火勢蔓延迅速，消防人員從不同角度架設水線向1樓鐵皮廠房灌救，以避免延燒至附近民宅或廠房。由於火場濃煙竄升，附近5公里以外都能看見黑煙，國道六隊一度封閉大溪北上交流道，避免車輛誤闖造成危險。

大火在下午3時10分被撲滅，目前還在進行殘火處理，初步回報無人受困，廠房燃燒面積約60平方公尺，至於實際損失與起火原因，則須等待鑑識人員進一步釐清確認。

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