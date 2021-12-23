空地燒廢料引發大火　數十餘輛報廢車燒毀！工程行4人起訴

▲桃園市某工程行劉姓負責人今年6月間指示林姓等3名板模工人處理廢料，未料林等人以焚燒方式不慎引發大火，燒毀附近回收場暫放數十輛報廢車輛。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某工程行劉姓負責人今年6月間在大溪區處理廢料，指示林姓等3名板模工人在空地燃燒廢料，疑因風勢因素使得火星延燒另一側空地木棧板，瞬間引發大火還波及鄰近汽車回收場，消防人員灌救後仍讓現場數十輛報廢車輛燒毀；桃檢依據桃園市消防局火災鑑定調查書等證據，將劉等4人依放火燒毀非現住建築物及交通工具罪嫌提起公訴。

檢警調查，60歲的劉姓男子為某工程行負責人，今年6月18日下午2時許，未處理工程行對面空地之廢料，劉指示53歲林姓、43歲的黃姓與52歲的林姓等3名工人以燃燒方式處理廢料，未料處理時卻未確實將廢料灰燼熄滅，導致部分火星延燒至空地西側之木棧板，隨即引發大火，並波及隔壁空地之報廢車輛回收場。

桃園市消防局據報後趕來灌救，但仍造成數十輛報廢汽車被燒毀，警方偵訊時，劉等4人坦承以燃燒廢料，但否認未將灰燼熄滅引發大火之事實；桃檢複訊時，劉等4人都坦承有燃燒廢料之犯行，均否認未將廢料灰燼確實撲滅之事實。隔鄰胡姓業者指證，回收場內數十輛報廢車報燒毀之事實、警方提供現場監視器翻拍畫面佐證，消防局則提供火災原因鑑定調查報告，卻認為劉等人燃燒廢料不慎引發火警。

桃檢檢察官審酌，劉等4人涉及放火罪嫌明確，係觸犯刑法第175條第3項知失火燒毀他人所有車輛之罪嫌，偵結依放火毀非現住建築物及交通工具罪嫌將4人提起公訴。

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