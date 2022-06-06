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最美落羽松秘境　桃園大溪區落羽松公園啟用

▲最美落羽松秘境，桃園大溪落羽松公園啟用。（圖／新聞處提供）

▲市長鄭文燦表示，大溪落羽松大道絕美景色可說是首屈一指。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪區瑞源里落羽松大道沿線1公里，廣植約300棵落羽松，成為遊客喜愛造訪的觀光秘境。市府特別向中央爭取預算補助，共投入1,800多萬元闢建落羽松公園，以「好客、水圳、樟樹林」區分公園空間，並串聯起落羽松大道景觀，6日舉行落羽松公園啟用。

▲最美落羽松秘境，桃園大溪落羽松公園啟用。（圖／新聞處提供）

▲▼桃園大溪區落羽松公園。（圖／新聞處提供）

▲最美落羽松秘境，桃園大溪落羽松公園啟用。（圖／新聞處提供）

市長鄭文燦表示，桃園落羽松秘境不少，但大溪落羽松大道絕美景色可說是首屈一指。瑞福路及落羽松路原來主要是中科院使用的通勤便道，路長約1公里，種植約300棵落羽松，每逢秋冬季節，落羽松葉轉為金黃、再轉緋紅的繽紛色彩，吸引無數遊客來此打卡拍照。

▲最美落羽松秘境，桃園大溪落羽松公園啟用。（圖／新聞處提供）

大溪區落羽松公園工程自2020年12月30日開工，施作面積約5,520平方公尺，工程設計團隊特別採用清水紅磚、壘石等客家建築素材，並以「好客、水圳、樟樹林」概念區分公園空間，北側設置「落羽松觀景台」；在道路兩旁設置「客家及原住民意象廣場」；南側則有「番仔寮活動區」，包含樟樹瞭望台及客家涼亭、砌石座椅及水岸，象徵客家建築工藝的紅磚公廁及穀倉管理室。園內也遍植桂花及梔子花等客家文化代表花卉，希望讓遊客來落羽松大道賞景的同時也能享受公園優質環境。

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