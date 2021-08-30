桃園大溪機車與聯結車碰撞　11歲女童彈飛搶救3天不治

▲桃園市陳姓男子25日駕駛聯結車行經大溪交流道附近，不慎碰撞同向機車，造成邱姓女子與同車11歲女童翻倒，警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓女子25日上午騎車搭載11歲女兒外出，行經大溪交流道附近被陳姓男子駕駛聯結車碰撞，母女雙雙倒地，坐在後座的李姓女童被彈飛撞上停在路旁轎車，造成頭部等多處創傷與四肢骨折，邱女則僅受到擦傷，女童被送往林口長庚醫院急救3天後仍於28日宣告不治，案發後大溪警方到場處理，初步研判雙方未保持安全距離導致釀成意外，肇事原因仍在調查中。

▲桃園市陳姓男子25日駕駛聯結車行經大溪交流道附近，不慎碰撞同向機車，造成邱姓女子與同車11歲女童翻倒，圖為邱女機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警方指出，39歲的陳姓男子本月25日上午駕駛聯結車從大溪往交流道方向行駛，行經員林路時，不慎與同向的機車發生碰撞，機車駕駛邱姓女子搭載11歲女兒被撞倒地，又撞上路旁停放轎車，其中李姓女童頭部與全身多處創傷、四肢骨折，邱女則四肢擦挫傷，趕緊站起查看女兒傷勢，李姓女童因傷勢嚴重被送往林口長庚醫院急救，經急救後仍於3天後宣告不治。

▲桃園市陳姓男子25日駕駛聯結車行經大溪交流道不慎碰撞同向機車，造成邱姓母女雙雙倒地，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警分局交通分隊小隊長蔡安龍說，這起意外初步調查，雙方疑似未保持安全車距釀禍，事後陳男依過失傷害致死罪嫌移送桃園地檢署偵辦，至於真正肇事原因仍在調查釐清中。

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