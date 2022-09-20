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快訊／基隆男疑爬窗進屋！5樓急墜重摔地面　濺血躺馬路慘亡

▲基隆男疑爬窗進屋！5樓墜落重摔地面　地上滿是血。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲男子疑似爬窗進屋，不慎失手急墜重摔地面。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市信義區東明路77巷某處公寓今（20日）下午4時許驚傳墜樓意外！一名男子疑似從5樓梯間攀爬窗戶進屋內，他爬到一半卻失手墜落，滿地都是血，民眾見狀嚇得趕緊報警，男子送醫前無生命跡象，送醫搶救仍不治，至於詳細事發原因待調查釐清。

基隆市消防局下午4點27分接獲報案，1名男子在基隆市東明路某處公寓墜落，立即派遣人車趕抵現場，發現男子已無生命跡象，救護車緊急將人送往部立基隆醫院急救，經院方搶救仍宣告不治。

據了解，男子疑似從公寓5樓梯間窗戶墜落，他身上有一副鑰匙，可以開啟公寓1樓大門，其中1支鑰匙卻插在5樓民宅門鎖，但5樓梯間的窗戶有被人打開，一旁還擺放1張椅子及背包，背包內找到年約50多歲王姓男子的證件。至於詳細事件發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

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