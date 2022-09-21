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社會 社會焦點 保障人權

職軍男狂拍肉照傳推特！被逮喊「是藝術」　自爆找SM同好：我是M

綁，囚禁。（圖／達志／示意圖）

▲賴男在個人推特上PO出多張猥褻照，被逮時稱PO照是想找性虐待裡的S。（圖／達志／示意圖）

記者戴若涵／基隆報導

基隆一名賴姓職業軍人多次拍攝含腳趾、下體裸露的照片上傳個人推特，稱自己PO照是為了找性虐待中的虐方，這些照片不是猥褻物「是藝術」，但法院審理過後，認定這些照片沒有藝術性、醫學性，或教育價值，有礙社會風化，依照網際網路供人觀覽猥褻影像罪，判處賴男有期徒刑2月，得易科罰金，緩刑2年。

檢方調查發現，賴男自2020年11月起至2021年6月間8度拍攝裸露下體、肛門、自慰、嗅聞及口含他人腳趾的性虐待癖好照片、影片，並上傳到個人推特上，由於他做這些事時具有志願役士兵的身分，陸軍第三地區支援指揮部因此接獲保防情資，循線追查才發現這起事件。

賴男在憲兵隊偵訊時辯稱自己沒有散布猥褻物品，他的推特帳號原先是公開的，直到2021年才設為不公開帳戶，到了2021年6月15日他便關閉推特，但開啟的期間內的確有很多人追蹤他，有追蹤他的人都可以看到這些照片、影片，而他發布這些影照是為了找尋性虐待的同好，「我是性虐待裡的受虐方，想要找性虐待裡的虐方，這些照片影片不是猥褻物，是藝術。」

基隆地方法院調查發現，賴男所上傳的猥褻影像，內容為裸露身體隱私部位、自慰等，並沒有藝術性、醫學性或教育性價值，在客觀上確足以刺激或滿足性慾，並引起普通一般人羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情，有礙於社會風化，是猥褻影像無疑。

另外，賴男將猥褻影像上傳至個人推特帳號頁面的行為，並非以實際交付方式散發傳布於眾，而是放在網頁上供不特定用戶連結網路觀賞、瀏覽，最後依照網際網路供人觀覽猥褻影像罪，判處賴男有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。緩刑2年。

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關鍵字：

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