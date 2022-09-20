結婚6年都沒性生活！她偷裝監視器驚見崩潰真相：老公是女生

▲印度人妻直到最近偷裝監視器，才得知丈夫其實是變性人。（圖／達志／示意圖）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

印度一名人妻與丈夫結婚8年，前6年卻從未與丈夫有過性生活，對方總是以各種藉口拒絕行房，直到丈夫去做了「減重手術」後，竟然恢復性能力，讓人妻感到奇怪，在房間偷裝監視器後才發現，丈夫竟是變性人。

綜合外媒報導，印度40歲人妻西塔爾（Sheetal）從前夫過世後，便和女兒相依為命，2013年於網路交友結識博士維拉傑（Viraj Vardhan），兩人相戀並在2014年決定步入婚姻，丈夫維拉傑也將女兒視如己出。

但兩人卻從未行房，維拉傑總是找各種理由推拖，並稱自己多年前曾遇上意外，才失去性能力。就這樣過去6年，直到2020年，維拉傑聲稱自己要到加爾各答做減重手術，且回來之後終於願意和西塔爾行房，不過他卻警告西塔爾「若洩漏細節就會下地獄」。

如此反覆的態度和詭異的藉口，讓西塔爾感到不安，去年2人開始分房睡，於是她在丈夫房中安裝監視器，沒想到卻讓她發現，丈夫竟然是「變性人」，後來也發現，丈夫2020年聲稱自己做的減重手術，其實是跑去做了完整的變性手術。

西塔爾最終對丈夫提起訴訟，指控他詐欺、出軌以及強迫發生「不自然性行為」。對此，維拉傑卻表示，自己早在婚前就坦承一切，全案仍在調查中。