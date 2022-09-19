小王揪人妻「摸摸運動」　要刪訊息卻忘了…綠夫看愛愛照崩潰

▲黃姓小王被人夫抓包跟他妻子亂搞，說只是都「愛運動」的朋友，但種種曖昧跡象讓法院判他須賠40萬撫慰金。（圖／取自免費圖庫PEXELS）



記者蔡怡萍／高雄報導

一名許姓人夫察覺妻子近日來舉止詭異，偷看了妻子手機後驚見與黃姓小王的曖昧對話，「很想抱抱」、「摸摸妳」，小王還叮嚀妻子「訊息讀完就刪除了吧」，更發現有名為「在一起」的相簿，親密合影彷彿情人般留下回憶，人夫痛苦與妻子離婚，並向小王求償60萬撫慰金，橋頭地院審後判賠40萬元，可上訴。

許男崩潰提告主張，他發覺結婚10年的劉姓妻子與黃男開始往來密切、互動有如戀人，他忍不住查看了妻子手機果真得到最不堪的答案，黃男寵溺稱老婆「親愛的」、「I LOVE YOU」，還不忘提醒「訊息讀完就刪除了吧」以湮滅證據，且2人幾乎每天都互道早晚安，用視訊、語音密切聯繫。

2人還開了一本名為「在一起」的相簿，裡頭全是約會、出遊、運動的合照，就跟一般熱戀中的情侶沒兩樣，許男原先還能沉住氣、找到黃姓小王請他停止破壞他的婚姻，但2人置若罔聞，繼續甜蜜來往，許男最後崩潰與妻子離婚，並對小王求償60萬。

黃姓男子被告辯稱，因為在劉女擔任救生員的游泳池認識，同時還有多名友人都喜愛運動，常常相約爬山、騎自行車，彼此間常常以「親愛的」、「想你」等友好用詞，並聯絡住宿交通事宜，這都是現今正常社交互動、並不奇怪，而「刪訊息」部分則反控，是許男曾持刀要脅劉女要交代行蹤，不滿意就作勢傷人，為避免刺激許男做其他聯想才不得已的舉動，而「摸摸妳」（拍背摸頭）也是指朋友間安慰方式。

但法官並不採信黃男說法，光從照片可見他們「以手比愛」、身體接觸，也多是2人單獨出遊，劉女還曾說「今天老公回家質問我，去市場跟你說什麼話，我不願意回答」，從早到晚頻繁以文字語音視訊、聊天，在對話間可看出交往中的脈絡，足認2人有逾越朋友的情形，破壞許男家庭婚姻之穩定，審酌後判黃男須賠40萬元，仍可上訴。