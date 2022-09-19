被學校電梯門夾住「突然升上7樓」　女老師在師生面前腰斬身亡

▲女老師被卡在學校電梯，重傷身亡。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

印度孟買郊區馬拉德(Malad)學校發生一起不幸事件，26歲女老師潔內爾(Jenel Fernandes)上完課搭乘電梯時，人還沒完全進入，電梯就突然上升至7樓，導致身體被卡在外面的她嚴重受傷，送醫後被宣告身亡。

事件16日下午1時發生在馬拉德Chincholi Bunder的聖瑪莉英語高中(St Mary's English High School)，警方表示，當時剛上完課的潔內爾在6樓搭乘電梯，計畫前往2樓的教師休息室，然而她一進入電梯，門就突然關上並往上升，導致她身體還在外面，腿卻被卡在電梯中。

▲女老師送醫被宣告身亡。（圖／翻攝自印度Telugu News）

慘被電梯往上拉的潔內爾發出慘叫聲，許多老師與學生聽到查看，發現她人被卡在電梯和牆壁之間受到重傷，想幫忙把人救出但是無法，後來等到警消人員前往現場，才終於把人救出來。

潔內爾後來被緊急送醫治療，然而沒多久就被宣告身亡。馬拉德警官拉文德拉(Ravindra Adane)表示，他們已記錄學校工作人員、管理層與負責電梯維修公司等相關陳述，「我們將調查這起案件，以查明是否有人需要對她的死負責」，案件正在調查中。