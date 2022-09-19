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女大生偷拍60名同學洗澡片　外流上網釀8人自盡！學生衝校園抗議

女大生偷拍60名同學洗澡片　洩漏到網路釀8人自盡！大批學生衝校園抗議

▲印度昌加迪爾大學生衝進校園抗議。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

印度昌加迪爾大學近日發生誇張偷拍事件，一名女學生偷拍60多名女同學在宿舍洗澡的影片，並將其傳給一名年輕男子，隨後大量偷拍影片被上傳到網路，受害女性得知此事後向校方投訴，卻未獲得具體回應，隨後有8名女子選擇自殺，其中一人因此身亡。事件曝光後，大批憤怒的大學生聚集校園抗議，並包圍校長辦公室，高喊口號，然而警方卻表示他們並未收到任何死亡報告，呼籲大家不要散佈謠言。

根據印度新聞網站「OpIndia」報導，這起事件發生於旁遮普邦昌加迪爾大學，據稱該校一名女學生在宿舍偷拍60多名女學生洗澡的裸體影片後，將其洩漏給一名男子，男子隨後將影片上傳到網路；影片曝光後，8名女學生不堪受辱選擇輕生，據悉其中一名女子已經死亡。事件曝光後，大批憤怒學生聚集在校園高聲抗議，人潮包圍校長室並怒吼「我們為正義而戰」！

女大生偷拍60名同學洗澡片　洩漏到網路釀8人自盡！大批學生衝校園抗議

▲印度昌加迪爾大學MBA女學生（左）偷胎宿舍60多名女學生洗澡影片，並洩漏給男子（右）。（圖／翻攝自推特）

不過警方迄今仍否認任何有關死亡的訊息，強調案件仍在調查、蒐集證據中，呼籲大家不要散佈謠言，目前也已經將偷拍女學生逮捕歸案，據悉她是該校MBA一年級學生。

然而抗議活動於週六晚間發生時，校方報警並讓警方進入校園以暴力驅散學生，處理方式引發爭議。事後該校校長於個人推特寫道「我謙遜要求昌迪加爾大學的所有學生保持冷靜，沒有一個有罪的人可以赦免，這是一個非常敏感的事情，關係到我們姊妹和女兒的尊嚴。我們所有人包括媒體都非常謹慎，這也是對我們這個社會的考驗」。

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