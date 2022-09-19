小三不甘被分手「砸車噴漆」鬧事　人妻怒求償300萬...逆轉結局曝

▲小三不甘被人夫分手，經常跑到正宮家裡鬧事。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃資真／新北報導

一名王姓女子明知男子阿明（化名）有家室，仍積極送禮追求，之後阿明決定回歸家庭提出分手，沒想到卻遭到王女報復，砸車、噴漆，甚至用三秒膠堵住家門鑰匙孔，讓阿明妻子不堪其擾，提告求償300萬元。一審法院認定超過請求權時效判決敗訴，二審逆轉改判40萬元。

阿明妻子小花（化名）控訴，他與丈夫在2001年結婚育有1子，王女明知阿明有妻兒，卻積極送禮傳訊追求，阿明抵擋不住攻勢，與王女發生婚外情。

外遇長達8年期間，王女傳訊調情「連在車上行進間都想要滿足你吃你～～我自己都覺得自己太過愛你了」、「你說會舒服的男人應該一樣喜歡…我還怕自己叫錯名字一直叫你的名字」。

後來阿明決定回歸家庭，向王女提出分手，然而王女不願就這樣結束，多次做出砸車、噴漆、以三秒膠堵住家門鑰匙孔、冒名張貼公告出售住家、公然侮辱、肢體暴力攻擊等行為，小花憤而提起刑事訴訟，王女也在審理時承認部分行為，因此在民事訴訟部分，向王女求償300萬的精神慰撫金。

王女反駁，稱小花提出的對話紀錄僅擷取對自己有利的隻字片語，期間僅短短15天，無法證明2人交往長達8年。

一審法院認為，該案發生在2019年，卻在2021年才提起訟送求償，已超過請求權時效2年，判決小花敗訴。但二審大逆轉，認為小花求償有據，未超過時效，判決王女須賠償40萬元。