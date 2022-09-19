雲林國際農業機械暨資材展閉幕　累計50萬人次、現場交易近6億

▲今年2022雲林國際農業機械暨資材展，累計參展人數近50萬人次，創造交易量近6億元的佳績。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2022雲林國際農業機械暨資材展連續3日活動於今(19)日閉幕，除了展出自動化農機與冷鏈設備設施外，更有各種農業資材及雲林良品促銷活動，吸引不少民眾攜家帶眷前往參觀，3天展期累計近50萬人次的參觀人潮、現場交易金額近6億元。

雲林縣長張麗善表示，為了讓臺灣農業邁向全球趨勢，縣府近年投入大量人力物力，透過科技讓農業從生產到保存銷售都比以往更加進化，逐步邁向友善環境的淨零碳排，以及健康農業生鮮農產的供應。張麗善說，雲林農機展除了提供各家品牌廠商現場銷售，更重要的是提供農民與同業廠商交流及共享資訊的優質平台，藉此讓台灣農業不斷進步，朝向永續經營目標發展，今年累計參展人數近50萬人次，創造交易量近6億元的佳績。

▲2022雲林國際農業機械暨資材展連續3日活動於今日閉幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台灣農業設施協會常務理事洪福良也說，雲林國際農業機械暨資材展從傳統農機的展示，到今年更高科技農機的展出，目的是希望農友們可以從這個平台，認識更省工省時省力的機械、設施，甚至利用這個平台互相交流，讓農民、廠商都滿載而歸，今年的活動很成功，期盼2023年會更好。

農業處表示，雲林縣政府歷來投入農機補助工作不遺餘力，除希望改善在地農業生產與農產品質的競爭力，更能帶領國內農事從業夥伴走在世界趨勢，加速前進邁向頂尖的科技農業。期盼國內農機廠商、同業夥伴透過雲林農機展長久以來的優良平台，讓台灣生產的優質農機行銷國內外。

▲今年2022雲林國際農業機械暨資材展，累計參展人數近50萬人次，創造交易量近6億元的佳績。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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