廟公夢到狗卻找不到！原來藏金爐當產房　救出9幼犬惜1死2重傷

▲金爐內有9奶狗。（圖／童愛媽提供）

記者唐詠絮／彰化報導

有1名香客於9月初到雲林縣林內鄉天聖宮參香，要前往金爐燒金紙之際，看到一隻狗從金爐內探頭跑出來，還有聽到一群狗哀嚎的聲音，廟方緊急通報志工，進金爐內將這一窩狗狗救出，原來是狗媽媽將金爐當成產房，在裡面產下9隻小奶狗，所幸及時救出，由「林曉河流浪動物關懷協會」照護。

▲林曉河動物協會志工從金爐內救出9奶狗。（圖／童愛媽提供）

9月2日當天，有香客前往天聖宮參拜關聖帝君，要前往金爐燒金紙時，突然看到有一隻小奶狗從金爐內走出來，又聽到有狗狗的哀鳴的聲音，研判應該是有狗狗在金爐內，於是趕快通報廟方，廟公也說，難怪近日常夢見，廟內有狗。

童愛媽指出，她聽完香客說的話後，也探頭進去金爐內看，但黑漆漆的也看不到，也聽廟公說，連日都有夢到廟內有狗狗出現，但他們怎麼也找不到，趕快找「林曉河流浪動物關懷協會」義工到場，攀進金爐內，將小奶狗救出，算算有9隻(母犬5隻,公犬4隻)。

▲小奶狗急需喝奶。（圖／童愛媽提供）

童愛媽說，9隻小奶狗經救出後，都沒看見狗媽媽出現，尚未開眼，但需要喝奶，兩三個鐘頭吃一次，急需奶粉餵食，也po網需要網友協助幫忙，已知其中有3隻小奶狗，疑似在爐內吸入過量的煙塵，出現呼吸困難症狀，經送醫急救後，其中一隻已經離世，2隻還在與死神拔河中。

「真的太感動了」童愛媽說，母浪狗前次要去結紮沒有抓到，也中過山豬吊斷了一隻手，十天或半個月才有看到牠出來一次，後來再見到狗媽媽時已是大肚子了，最近午後雷陣雨下很大，可能怕到將小奶狗生在金爐內，臍帶都還在，最感謝林曉河工作人員，經費不足情況下，放下狗園內照顧700多隻孱弱的浪犬，立即趕到金爐來救援九隻小奶狗，現在也找尋狗媽媽，若真的找不到，也希望後續能有愛心人士認領。