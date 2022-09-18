雲林農機展25車遭大火吞噬慘況曝　車主急衝移車來不及傻眼了

▲農機展停車場稻草地停車場大火，清點車輛半毀5部、全毀20部，計小貨車1輛、自小客24輛。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2022雲林國際農業機械暨資材展進入第2天，今（18）日下午14時許停車場傳出火警，疑似煙蒂引起稻草所鋪設的草地燃燒，火勢迅速蔓延波及25輛汽車，所幸無人受傷，警消人員迅速控制火勢與後續降溫處理，雲林縣長張麗善第一時間抵達現場關切並指示消防局針對起火原因迅速釐清。

今日下午14時23分雲林縣消防局獲報虎尾農機展停車場草皮、汽車火警，派遣虎尾、斗南、土庫分隊前往搶救，計消防車6輛，消防人員13人，現場由第二大隊副大隊長陳世朋指揮，警消迅速在14時43分阻隔延燒，15時02分將火勢控制下來，清查現場無人受傷、受困。

▲農機展停車場稻草地停車場今日下午突然起火，乾草烈火一發不可收拾，多部車輛瞬間陷入火海。（圖／民眾提供）

雲林縣長張麗善接獲通報後於15時09分抵達現場關切，張麗善表示，可能因為天氣太熱，稻草太過乾燥加上天氣高溫，也許有煙蒂或其他人為因素亦尚待火調調查才知道真正起火原因，共有24輛自小客車、1輛貨車受到火災波及。

▲雲林縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠接獲通知趕抵現場關切。（圖／記者蔡佩旻攝）

現在消防局已經緊急出動將災情控制，幸好無人傷亡，之後會進入釐清整個火災情況，針對所有車主我們已經啟動進一步資料搜集，針對財物損失損及保險，主辦單位也會啟動盡全力協助保障車主權益，張麗善強調，在現場災情緩和後，後續民眾的財損保障主辦單位會盡全力協助。

▲農機展停車場稻草地停車場大火吞噬25車，幾乎剩骨架。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣消防局第二大隊副大隊長陳世朋表示，14時許獲報2輛自小客車燃燒，抵達現場時濃煙大、火勢已延燒多輛汽車，立即出水搶救，目前初步清點車輛半毀5部、全毀20部，計小貨車1輛、自小客24輛，沒有人員受傷，詳細起火原因尚待火調人員進一步調查。

現場目擊民眾表示，是從現場遺留車輛後排開始燒起，一看到冒煙跑過來大喊，一名車主衝上來已經來不及救車，瞬間陷入火海，大家只能一邊呼喊附近有沒有其他車主來移車，起火後順著風勢迅速延燒，沒幾分鐘就好幾台車陷入火海。

▲鄭姓車主指出，剛停好車還沒走到後面紅色棚子會場，就聽到有車子燒起來，衝回頭已來不及救車。（圖／記者蔡佩旻攝）



一名鄭姓車主表示，從彰化溪州載著一家人特地前來看展，停在後排第三輛，才剛停好車還沒走到帳篷就聽到呼喊起火，一家人衝回來，隔壁的車已經燒一半，火勢延燒到我的車門，根本來不及救，只能眼睜睜看著車子一起被火焰濃煙吞噬。

鄭先生無奈表示，現在聯繫其他親友先將同行家人送回去，只能看配合後續消防單位調查，也期待主辦單位能好好處理受損車主的損失。

▲農機展停車場稻草地停車場大火吞噬25車，濃煙沖天，許多民眾圍觀將畫面拍下傳出，此景為最先起火之後排車輛。（圖／民眾提供）

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