全台震不停！陳時中：優先處理危老建築　降低公辦都更門檻

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

連續兩日在台東發生芮氏規模6以上的地震，加上大小餘震不斷，全台有感。民進黨台北市長參選人陳時中19日下午透過臉書表示，這凸顯台北市府優先處理危老都更的必要性，他當市長將會在4年內讓都市更新達2成，擴大住都中心並設專案小組，以及在民辦都更方面建立更完善的預審制，提高效率。

陳時中從昨天下午開始取消所有行程，今天也沒有公開行程，他透過臉書表示，根據內政部統計，台北市屆齡30年以上老屋，佔比高達7成以上，此外，還包括17處整建住宅、84處海砂屋及110處危險建築亟需處理，台灣本身的地震帶密布，多數危老建物的防震結構與耐震度堪憂，近日地震頻繁，更凸顯市府優先處理危老都更的必要性。

陳時中重申政策主張指，他若當市長，將以先前提出「1個決心、2個願景、3大團隊、4大策略」作為理念核心，具體落實3個項目，加速危老都更，維護台北市民的居住安全：第一，目標4年內都市更新達兩成，透過降低公辦都更門檻，以意願高低安排優先順序，加速推動達成；第二，擴大住都中心，設立都更專案小組，主張公權力化被動為主動，全面調查老舊危險建物，增加住都中心人力，積極介入推動；第三，民辦都更建立完善「預審制」，由專人輔導和預審相關公文，提高效率加速進行，避免因行政程序繁瑣致曠日廢時。

陳時中說，除了天災發生時的緊急應變，市民們也該保持危機意識，同時追本溯源，從根本去改善北市整體建築體質，實事求是，運用都市計畫減少危老建築數量，由於都更改建攸關自身權益與居住安全，需審慎理性思考，因此提高民眾對「建築耐震標準」的認同度十分重要，要藉由科學化評估，建立一個成本、住民、建商、市府4方之間的良性循環，有共識才能順利推動危老更新，帶給市民一個足以實現的願景。

陳時中並指，感謝所有警消、醫護、搜救相關人員，從地震發生時第一時間即刻投入，至今仍在努力，使各項運作逐漸恢復正軌，讓全體國人安心。