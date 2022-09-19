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基隆男報案不服指揮　開電動車「撞破派出所大門」傷警下場曝

▲基隆男報案不服指揮　電動車硬闖派出所撞破大門...傷警下場曝。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆男報案不服指揮，開電動車硬闖派出所撞破大門。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名66歲張姓男子因與長照機構糾紛，2021年6月間某日下午2時許，搭電動代步車前往向基隆警察局第四分局安樂派出所報案，因適逢新冠疫情嚴峻期間，張男不甩警員制止，竟以電動代步車硬闖派出所，撞破派出所玻璃大門，近日遭檢方依涉犯《妨害公務罪》將他起訴。

據了解，張男領有中度殘障手冊，因與長照機構涉有糾紛，2021年6月向基隆警第四分局安樂派出所報案時，因適逢疫情嚴峻期間，在派出所外量完體溫後，竟不依值班陳姓員警指示待在臨時搭設的帳篷內辦理，竟加速電動代步車硬闖派出所。

張男不依警員指揮，失控硬闖派出所，導致派出所玻璃大門被撞破，玻璃碎裂一地，碎裂的玻璃還割傷攔阻中的陳姓警員左手掌及手臂，經送醫救治後幸無大礙。

張男闖禍後，辯稱是彎腰撿證件，誤觸電動代步車油門，才會撞破玻璃門，並沒有要妨害公務。事後，他自知理虧，賠償修理玻璃門費用；警方則檢具監視器畫面與警員受傷照片及醫院診斷證明書，將全案依妨害公務罪嫌移送法辦

起訴書指出，張男不聽值班陳姓警員勸阻，坐著電動代步車硬闖，不僅把派出所整片玻璃大門撞破，因此陳員遭玻璃割傷；然陳員並未向張男提起傷害告訴；檢方調查後認定涉犯《妨害公務罪》，將張男提起公訴。

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