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鍾東錦競選總部今落成　徐定禎總部9／21成立

▲▼鍾東錦競選總部19日落成，競選幹部齊聚焚香祝禱全台地震平安。（圖／鍾東錦競選總部提供）

▲鍾東錦競選總部19日落成，競選幹部齊聚焚香祝禱全台地震平安。（圖／鍾東錦競選總部提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部落成，今（19）日舉辦焚香祝禱祈福儀式，鍾東錦表示，這一次花蓮地震餘震不斷，因此透過總部落成典禮，祈求全台平安。徐定禎競選總部也訂於21日以茶會方式成立，柯建銘、羅致政及中央部會首長將站台力挺，要展現團結的民進黨來翻轉苗栗。

鍾東錦位於苗栗市民族路88號的競選總部，選定9月19日上午11時15分，良辰吉時舉辦落成祭拜典禮，來自18鄉鎮200多名秘書和競選幹部，齊聚一堂，共同誠心祭拜，祈求神明保佑，希望近日來的地震災情降到最小，全台各地平平安安，也提醒苗栗鄉親，接下來可能還會有餘震，平日還是要小心防範，一起攜手度過這一次危難。

鍾東錦表示，地震災害也讓人想到防災、救災與醫療問題，今天也針對苗栗縣民提出65歲以上長輩，前往苗栗醫療院所就診免掛號費的政見，對於慢性病患者而言，每年可省下近千元，往後看診更加沒有負擔。

鍾東錦競選總部指出，今日總部正式落成後，將於10月1日晚間6點，舉辦萬人造勢大會，10月2日晚間6點，在頭份競選總部也將緊接著進行成立大會。

徐定禎競選總部成立茶會將於9月21日上午9點30分舉行，客委會副主委鍾孔炤、民進黨立院黨團總召柯建銘、立委湯蕙禎和羅致政都將共同出席站台，展現苗栗隊獲得民進黨立院黨團全力支持、做徐定禎後盾，也是宣告徐定禎當選會結合中央力量、爭取經費補助，中央地方合作建設苗栗。

徐定禎表示，9月18日國民黨提名縣長候選人謝福弘成立大會唯獨不見徐耀昌身影，國民黨主席朱立倫與現任縣長徐耀昌分別為不同候選人站台，顯示國民黨在苗栗已經實質分裂，縣長選情呈現三足鼎立局面。

徐定禎說，蔡英文總統定調苗栗年底大選是「有史以來翻轉苗栗的最佳機會」，苗栗72年來從未經歷政黨輪替，徐定禎喊出「團結的民進黨對抗分裂的國民黨」，呼籲苗栗人站出來，一起做徐定禎的分身，一起團結翻轉苗栗、改變成禎。

▲▼徐定禎競選總部訂於9/21以茶會方式成立，將強調中央地方合作改變苗栗、建設苗栗。（圖／徐定禎競選總部提供）

▲▼徐定禎競選總部訂於9/21以茶會方式成立，將強調中央地方合作改變苗栗、建設苗栗。（圖／徐定禎競選總部提供）

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