▲新北獸醫師拯救生命不缺席，寵物醫療健康抗疫守護者。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處因應居家照護者飼養寵物的「醫療」及「安置」需求兩大面向，特別制定「COVID-19居家照護者居家寵物照護指引」。為感謝疫情期間獸醫師，對於居家照護者居家寵物的服務與貢獻，副市長劉和然今（19日）出席新北市獸醫師學術研討會，並準備舒緩壓力「放鬆包」，感謝獸醫師們在落實防疫同時，兼顧動物福利。

副市長劉和然指出，新北市率先推動讓居家照護者共居寵物採用線上看診，獸醫師以視訊方式了解寵物情況，給予飼主診斷開立處方，並以郵寄、宅配等方式送達藥物，以減少獸醫從業人員接觸風險；若經獸醫師判斷需至動物醫院做進一步檢查及治療，無親友接送的飼主也可聯繫寵物友善計程車，協助載運寵物至動物醫院就診。

▲民眾如為居家照護者共居寵物可採用線上看診。

動保處長楊淑方表示，承大動物醫院馬祥勝獸醫師於疫情期間曾碰到飼主因確診居家隔離，家中橘貓眼睛紅腫，且眼分泌物增加，十分心急向動物醫院求助，在飼主無法到現場的情況下，他緊急透過視訊看診並限時快遞寄送眼藥水，才及時避免貓咪眼睛惡化，最後順利痊癒。

為感謝疫情期間獸醫師，對於居家照護者居家寵物的服務與貢獻，新北市副市長劉和然今天出席新北市獸醫師學術研討會，特別準備舒緩壓力「放鬆包」，「放鬆包」內含療癒心靈音樂CD及龍眼花茶包，適量飲用龍眼花茶具有抗氧化、安神以及幫助睡眠的作用，幫助平時壓力大的獸醫師們放鬆身心靈。

▲飼主將安置於寵物箱完成消毒，再放置門外。

研討會現場包含中華民國獸醫師公會全國聯合會副理事長王文典、社團法人新北市獸醫師公會理事長簡子寧、新北市寵物商業同業公會理事長侯兆誠等以及新北市獸醫師們，劉副市長也向新北市獸醫師公會致贈感謝狀，感謝疫情期間獸醫師的付出。

新北市獸醫師公會理事長簡子寧表示，新冠肺炎疫情高峰期間，許多飼主都因為居家照護期間無法帶寵物來看診著急打電話求助，但透過「COVID-19居家照護者居家寵物照護指引」，許多輕症像是皮膚疾病或其他慢性疾病的定期回診拿藥等，透過線上看診、宅配拿藥等就可以即時解決寵物醫療需求。

▲動保處推動讓居家照護者共居寵物可採用線上看診模式。

副市長劉和然表示，新北市為友善動物城市，在疫情期間，感謝新北市獸醫師們協助維護居家照護者共居寵物健康，維護動物福祉。同時提醒飼主平時應落實手部衛生、佩戴口罩等個人防護措施，外出回到家，碰觸寵物前後應洗手，寵物外出返家也應清潔腳部或洗澡，避免將病原帶回家，做好防疫措施，動保處與您共同守護家人與寵物。

▲從小就患有愛迪生氏症的邊境牧羊犬胖胖，透過跟獸醫師以視訊方式看診，並以宅配及外送等方式取得藥物。

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