　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北獸醫師拯救生命不缺席　寵物醫療健康抗疫守護者

▲新北獸醫師拯救生命不缺席 寵物醫療健康抗疫守護者。（圖／新北市動保處提供）

▲新北獸醫師拯救生命不缺席，寵物醫療健康抗疫守護者。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處因應居家照護者飼養寵物的「醫療」及「安置」需求兩大面向，特別制定「COVID-19居家照護者居家寵物照護指引」。為感謝疫情期間獸醫師，對於居家照護者居家寵物的服務與貢獻，副市長劉和然今（19日）出席新北市獸醫師學術研討會，並準備舒緩壓力「放鬆包」，感謝獸醫師們在落實防疫同時，兼顧動物福利。

副市長劉和然指出，新北市率先推動讓居家照護者共居寵物採用線上看診，獸醫師以視訊方式了解寵物情況，給予飼主診斷開立處方，並以郵寄、宅配等方式送達藥物，以減少獸醫從業人員接觸風險；若經獸醫師判斷需至動物醫院做進一步檢查及治療，無親友接送的飼主也可聯繫寵物友善計程車，協助載運寵物至動物醫院就診。

▲新北獸醫師拯救生命不缺席 寵物醫療健康抗疫守護者。（圖／新北市動保處提供）

▲民眾如為居家照護者共居寵物可採用線上看診。

動保處長楊淑方表示，承大動物醫院馬祥勝獸醫師於疫情期間曾碰到飼主因確診居家隔離，家中橘貓眼睛紅腫，且眼分泌物增加，十分心急向動物醫院求助，在飼主無法到現場的情況下，他緊急透過視訊看診並限時快遞寄送眼藥水，才及時避免貓咪眼睛惡化，最後順利痊癒。

為感謝疫情期間獸醫師，對於居家照護者居家寵物的服務與貢獻，新北市副市長劉和然今天出席新北市獸醫師學術研討會，特別準備舒緩壓力「放鬆包」，「放鬆包」內含療癒心靈音樂CD及龍眼花茶包，適量飲用龍眼花茶具有抗氧化、安神以及幫助睡眠的作用，幫助平時壓力大的獸醫師們放鬆身心靈。

▲新北獸醫師拯救生命不缺席 寵物醫療健康抗疫守護者。（圖／新北市動保處提供）

▲飼主將安置於寵物箱完成消毒，再放置門外。

研討會現場包含中華民國獸醫師公會全國聯合會副理事長王文典、社團法人新北市獸醫師公會理事長簡子寧、新北市寵物商業同業公會理事長侯兆誠等以及新北市獸醫師們，劉副市長也向新北市獸醫師公會致贈感謝狀，感謝疫情期間獸醫師的付出。

新北市獸醫師公會理事長簡子寧表示，新冠肺炎疫情高峰期間，許多飼主都因為居家照護期間無法帶寵物來看診著急打電話求助，但透過「COVID-19居家照護者居家寵物照護指引」，許多輕症像是皮膚疾病或其他慢性疾病的定期回診拿藥等，透過線上看診、宅配拿藥等就可以即時解決寵物醫療需求。

▲新北獸醫師拯救生命不缺席 寵物醫療健康抗疫守護者。（圖／新北市動保處提供）

▲動保處推動讓居家照護者共居寵物可採用線上看診模式。

副市長劉和然表示，新北市為友善動物城市，在疫情期間，感謝新北市獸醫師們協助維護居家照護者共居寵物健康，維護動物福祉。同時提醒飼主平時應落實手部衛生、佩戴口罩等個人防護措施，外出回到家，碰觸寵物前後應洗手，寵物外出返家也應清潔腳部或洗澡，避免將病原帶回家，做好防疫措施，動保處與您共同守護家人與寵物。

▲新北獸醫師拯救生命不缺席 寵物醫療健康抗疫守護者。（圖／新北市動保處提供）

▲從小就患有愛迪生氏症的邊境牧羊犬胖胖，透過跟獸醫師以視訊方式看診，並以宅配及外送等方式取得藥物。

【更多新聞】

►快訊／正、副總統都到場力挺蔡適應　「台下驚爆濺血」警遭割傷

►基隆民宅藏天九牌賭場　警破門攻堅逮26人...查獲賭資56萬

►萬里自撞火燒車！男燒成焦屍　駕駛順利逃生...身揹2條通緝

►基隆關海運快遞緝獲名牌假貨逾1200件　侵權市值達3100萬

►金山警強力肅槍毒！查獲改造槍1把、毒品　攻堅破詐團「收簿手」

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「3D剪裁」PLAYBOY平口褲超優惠！包覆性、舒適度都滿分

ET快訊
獨／神主牌「斷三截」！母女慘被樓壓逃死劫　他曝：祖先擋煞
一進食狂烙屎！她「只能坐馬桶吃飯」　醫曝病因：恐大量血便亡
西敏寺外「民眾痛哭」流淚道別！全英國默哀2分鐘
快訊／花蓮19：30規模4.5地震！最大震度4級
送別女王「喬治小王子哭了」！站爸爸威廉身旁　低頭偷擦眼淚
英國女王國葬禮成！　靈柩繞行倫敦最後巡禮
八德運動中心天花板整片震落　廠商黑歷史曝光「工人被砸死」
獨／母女騎車回家半路遭樓壓　勇媽親曝驚悚瞬間

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北獸醫師拯救生命不缺席　寵物醫療健康抗疫守護者

八德運動中心天花板震落　廠商黑歷史曝光「210次違法、工人被砸死」

桃園八德運動中心羽球館天花板震塌　市府負起全部責任

地震頻傳　黃偉哲指示對全市164座40年以上橋樑進行特別檢測

雲林縣府推動臺西及口湖友善釣魚平台　預計11月中旬完工

雲林國際農業機械暨資材展閉幕　累計50萬人次、現場交易近6億

餘震搖不停...高雄連夜「橋梁健檢」初步結果曝　3天內檢測完成

台東+195新增1死　住院收治人數20人

台東地震餘震不斷　屏東縣政府對縣內1165座橋樑加強檢測

桃園+3403　衛生局籲三類脆弱族群應完整施打疫苗

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

鐵線打開腳鐐！趁就醫越獄　陳坤和穿病人服偷車脫逃

地震來襲！孫抱住阿嬤26秒　成「人肉防護罩」暖喊：別怕

王心凌挑戰不被認出：叫我楊丞琳！　嗆汪東城「年紀大還偶包重」XD

騎士停逆向道等紅燈！　大車差點擦邊仍0反應

花蓮高寮大橋斷裂整個塌陷　東里站雨棚掉落壓到自強號

新北獸醫師拯救生命不缺席　寵物醫療健康抗疫守護者

八德運動中心天花板震落　廠商黑歷史曝光「210次違法、工人被砸死」

桃園八德運動中心羽球館天花板震塌　市府負起全部責任

地震頻傳　黃偉哲指示對全市164座40年以上橋樑進行特別檢測

雲林縣府推動臺西及口湖友善釣魚平台　預計11月中旬完工

雲林國際農業機械暨資材展閉幕　累計50萬人次、現場交易近6億

餘震搖不停...高雄連夜「橋梁健檢」初步結果曝　3天內檢測完成

台東+195新增1死　住院收治人數20人

台東地震餘震不斷　屏東縣政府對縣內1165座橋樑加強檢測

桃園+3403　衛生局籲三類脆弱族群應完整施打疫苗

PLG上季亞軍也擋不住！　阿巴西狂轟28分宰攻城獅

烏克蘭挖出「生殖器被割斷」遺體　議員悲憤：俄羅斯混蛋該付代價

藥師證實「吃這8款藥」易便秘！5招解決排便不順：別為減肥不吃油

花東強震》王价巨／把握黃金避難12秒　別讓自尊葬送性命

不斷更新／查爾斯送別女王！全英國默哀2分鐘　靈柩繞行倫敦最後巡禮

士林檢赴金山分局召開查賄座談　查察制暴列選舉工作重點

新北獸醫師拯救生命不缺席　寵物醫療健康抗疫守護者

全歐火車通行證使用攻略！機場交通、跨國玩全滿足　逛博物館也免費

辣椒也入榜！營養師：善用「6大香料」調味，身體更健康

快訊／花蓮19：30規模4.5地震！最大震度4級　網嚇：別再震了啦

地方熱門新聞

4台百萬重機被搖倒！全摔在一塊

八德運動中心天花板整片震落　廠商黑歷史曝光

1.2萬高雄人嗨迎白沙屯媽祖喊「我愛你」！

黃偉哲呼籲民眾地震時勿搭乘電梯

玉里小七驚傳第五人受困！生命探測器搜救中

牆倒屋塌睡家門口...展望會關切受助戶

勞工局假日替弱勢家庭修繕送暖

夏日嘉年華市集登場　創業店家展示成果

清水部落聯外道路落石　滿地黃泥交通中斷

台南市長最新民調曝光！

餘震搖不停...高雄連夜「橋梁健檢」結果曝

快訊／台中驚傳受刑人陳坤和逃逸！

營建署：非必要暫緩進入國家公園步道

地震後出現創傷後壓力症候群　蘇清泉：趕快就醫

更多熱門

相關新聞

小三不甘被分手屢鬧事　人妻怒求償300萬

小三不甘被分手屢鬧事　人妻怒求償300萬

一名王姓女子明知男子阿明（化名）有家室，仍積極送禮追求，之後阿明決定回歸家庭提出分手，沒想到卻遭到王女報復，砸車、噴漆，甚至用三秒膠堵住家門鑰匙孔，讓阿明妻子不堪其擾，提告求償300萬元。一審法院認定超過請求權時效判決敗訴，二審逆轉改判40萬元。

新北檢赴蘆洲分局召開查賄座談

新北檢赴蘆洲分局召開查賄座談

蔡英文挨轟讓花東官員枯等2小時　侯友宜：災民最希望中央多給關心

蔡英文挨轟讓花東官員枯等2小時　侯友宜：災民最希望中央多給關心

侯友宜震後第一時間與徐榛蔚通話　「此時此刻應團結面對災情」

侯友宜震後第一時間與徐榛蔚通話　「此時此刻應團結面對災情」

快訊／6.8地震「新北傳電梯受困、停電」　侯友宜急取消行程坐鎮EOC

快訊／6.8地震「新北傳電梯受困、停電」　侯友宜急取消行程坐鎮EOC

關鍵字：

新北動保

讀者迴響

熱門新聞

高山強震「恐怖山鳴」她遭甩飛尖叫

學者預測下個強震可能在這地方

近期還有大地震？學者、關聖帝君都預言這區

先開門是錯！消防署地震避難8大SOP

台東6.8強震　101阻尼器搖1分鐘

600人困六十石山「比想像嚴重」！最新獲救畫面曝

餘震突然停了！氣象局坦言：怪怪的

中央開災害應變會　台東交觀處長怒

星巴克9／19起「全品項買一送一」

「2023請假攻略」來了！請4爽休16天

比東區好逛！台北1商圈年輕人激推

李芷婷求「放過我」凌晨連發黑白文！

台北101狂搖瘋傳　官方罕見澄清

想捐百萬給小學被保全攔　他改捐隔壁中學

IU坦承「耳朵出問題」已1年：我無法控制

更多

最夯影音

更多
住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半
IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面