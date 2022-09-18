侯友宜震後第一時間與徐榛蔚通話　「此時此刻應團結面對災情」

記者蘇晏男／新北報導

台東池上今（18日）下午2時44分發生規模6.8地震，深度7km，最大震度包括台東6強、花蓮6弱，目前已傳出花蓮玉里鎮房屋倒榻、高寮大橋斷裂等災情。對於稍早前派遣新北市特搜隊趕赴花蓮救災，市長侯友宜表示因與花蓮縣長徐榛蔚通話後，徐表達需要協助，於是他做出上述指示。侯友宜也說，此時此刻應該團結面對災情，讓台灣平安度過。

面對台東地震，侯友宜下午緊急取消原定的競選行程，改往新北市災害應變中心坐鎮。侯友宜指出，下午的地震造成各地災情頻傳，尤其玉里傳出嚴重災情。他第一時間打電話給徐榛蔚，表達新北希望能夠為花蓮縣盡點力多做一點事，而徐在溝通過程中，盼新北派出特搜隊來協助救災。

侯友宜繼續說，所以第一時間，他就派遣特搜隊的第一批先遣部隊，而第二批正在派遣中，新北一定會全力以赴協助花蓮縣民度過難關，也會跟徐榛蔚並肩作戰，希望及時搶救能夠讓傷害減到最低。此時此刻應該團結面對災情，讓台灣平安度過。

侯友宜稍早透過臉書表示，新北秀峰分隊即刻前往馳援花蓮玉里馳援，一共出動11名警消6名特搜義消，後勤車及71器材車，已經於下午3時20分出發前往支援。目前第二梯次30多名弟兄也正在集結，整裝完備後，將立刻出發馳援。

侯友宜說，伴隨餘震風險，他知道強震突發的徬徨和恐懼，衷心為這次強震中所有傷者祈禱，我們都在，願大家平安、無事。