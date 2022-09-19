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新北檢赴蘆洲分局召開查賄座談　選情查察列選舉工作重點

▲新北檢赴蘆洲分局召開查賄座談 選情查察列選舉工作重點。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北檢赴蘆洲分局召開查賄座談。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

因應「111年地方公職人員選舉」事務刻不容緩，為端正選風及確保選舉能公平、公正、公開，臺灣新北地方檢察署於今（19日），由檢察長毛有增率同主任檢察官洪三峯、主任檢察官鄭淑壬前往蘆洲警分局聯合訪視，就實務、法令及個案向分局各所、隊外勤單位主管說明，並指導查賄制暴的工作重點。

檢察長毛有增針對查緝賄選技巧與防制暴力情事及相關法律問題等重點工作，與各分駐（派出）所所長座談、分享經驗，結合歷年選舉情勢與相關參選人員背景，對於可能發生地區或目標，健全情報蒐查，也呼籲選民踴躍檢舉，共同打擊犯罪，淨化選舉風氣。

▲新北檢赴蘆洲分局召開查賄座談 選情查察列選舉工作重點。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北檢察長毛有增針對查緝賄選技巧與防制暴力情事及相關法律問題等重點工作。

檢察長毛有增表示，目前第二、四選區多人參選競爭激烈，除傳統藍、綠參選人外，尚有第三勢力瓜分藍綠選票，恐影響選舉結果，爰各政黨、派系為求勝選，競選造勢活動頻繁，各種不同形式之選舉手段，激發支持民眾投入選戰，易助長彼此對立與糾紛，恐形成治安隱憂。

蘆洲警分局長張國哲表示，選舉期間秉持積極之態度嚴防各類事件影響社會治安及選情，呼籲唯有公正、公開的選舉，才能選出廉潔自持為民服務的政治人物，因此期望民眾若發現疑似有人賄選或暴力介入選舉情事，應立即向轄區警方報案，共創清廉選舉環境。

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