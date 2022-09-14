丹麥妹放棄上海　改來台做這事竟治好憂鬱

記者陳俊宏／綜合報導

丹麥女生Amalie放棄去上海，來台灣學中文，竟然讓她走出憂鬱，「台灣給我一個全新方向，而且我不會浪費這機會。」

Amalie接受《不要鬧工作室》訪問表示，2018年去上海4個月，那段時間很像一個學期長的長假，和好友每周末都跑遍上海，在那趟歡樂的交換學期結束後，「我們回到了現實，那個我迷失的現實人生。」

▼Amalie來台學中文跟念MBA。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



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Amalie指出，可能因為當時念的主修，不是未來想從事的職業，離開上海大約半年後得到憂鬱症，沒動力做任何事情，好像走在人生錯誤道路上，「很神奇的是，後來每天早上5點學中文，變成唯一能讓我走出痛苦的方法。」

Amalie回憶，學中文變成興趣，每當學到新的中文字，就感覺像打電動破關一樣；不久後，決定回上海念碩士並學習中文，但在申請過程中，跟該校發生很多錯誤的溝通，就在此時發現台灣，同時也在YouTube上看到很多關於台灣的影片，整體而言，「台灣給我更多家的感覺」。

Amalie說，於是在她要動身前往上海一周前，放棄了該校，並在2022年第一次到台灣，來學中文跟念MBA，「 現在我非常快樂和滿意，台灣給我一個全新方向，而且我不會浪費這機會。對了，很多人以為我是拿獎學金來的，其實不是，是我的政府幫我付學費，在丹麥如果你有繳稅，你所有的健保和學費都是政府出的。」