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鱷魚集體「入侵沙灘」爆超級大地震將來襲！　專家一句話打臉

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西一處沙灘日前被拍到上面趴著數已百千計的鱷魚，「罕見的景象」經過人們的傳言變成「鱷魚入侵灘頭、超級大地震和海嘯就要發生」的謠傳，實際上這種情況並非反常，專家直接打臉，「啊這裡就是他們的家啊」。

▲▼鱷魚入侵沙灘的謠傳起於網路，現實生活中，鱷魚只是在自己的棲息地曬太陽。（圖／翻攝推特）

▲鱷魚入侵沙灘的謠傳起於網路，現實生活中，鱷魚只是在自己的棲息地曬太陽。（圖／翻攝推特）

「UNILAD」報導，上百隻鱷魚聚集在沙灘上被部分媒體形容成「鱷魚入侵」，美國廣播和脫口秀節目主持人魯考斯基（Ken Rutkowski）在推特上推波助瀾，「在巴西，數以百計甚至千計的鱷魚入侵其中一處沙灘，當地人非常驚慌。」

事實上鱷魚並沒有「入侵」，人們也沒有驚慌，所處的沙灘也不在遊客常到的名勝海灘。加拿大動物學家威爾萊夫博士（Dr. Wildlife ）在推特發文闢謠，「嗨，我是動物學家。我很傻眼，這根本不是入侵，當地人也沒有恐慌好嗎。這座『沙灘』是潘塔納爾（Pantanal），也稱世界上最大的熱帶濕地，搞不好也是世界最原始的地方。」

「喔，這些動物也不叫作鱷魚（crocodile，通常生活於鹹水），他們是巴拉圭凱門鱷（Caiman yacare，短吻鱷科，主要棲息於淡水中）」，威爾萊夫博士酸愛大放厥詞又不查證的媒體、主持人與鄉民們，「如果你要在網路上討論，先查清楚真相和內容。」

影片被廣為流傳後，不少人也和威爾萊夫博士一樣，在第一時間跳出來澄清，其中一人表示，「這就是牠們的自然環境，根本沒有入侵這檔事。」

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