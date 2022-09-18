鱷魚集體「入侵沙灘」爆超級大地震將來襲！　專家一句話打臉

In Brazil, an invasion of crocodiles that have flooded one of the beaches with several hundred, even thousands, and the local population is panicking..



Send them to the border pic.twitter.com/Q24FfY30eW — ????????BellaLovesUSA(@Bellamari8mazz) September 16, 2022

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西一處沙灘日前被拍到上面趴著數已百千計的鱷魚，「罕見的景象」經過人們的傳言變成「鱷魚入侵灘頭、超級大地震和海嘯就要發生」的謠傳，實際上這種情況並非反常，專家直接打臉，「啊這裡就是他們的家啊」。

▲鱷魚入侵沙灘的謠傳起於網路，現實生活中，鱷魚只是在自己的棲息地曬太陽。（圖／翻攝推特）

「UNILAD」報導，上百隻鱷魚聚集在沙灘上被部分媒體形容成「鱷魚入侵」，美國廣播和脫口秀節目主持人魯考斯基（Ken Rutkowski）在推特上推波助瀾，「在巴西，數以百計甚至千計的鱷魚入侵其中一處沙灘，當地人非常驚慌。」

事實上鱷魚並沒有「入侵」，人們也沒有驚慌，所處的沙灘也不在遊客常到的名勝海灘。加拿大動物學家威爾萊夫博士（Dr. Wildlife ）在推特發文闢謠，「嗨，我是動物學家。我很傻眼，這根本不是入侵，當地人也沒有恐慌好嗎。這座『沙灘』是潘塔納爾（Pantanal），也稱世界上最大的熱帶濕地，搞不好也是世界最原始的地方。」

「喔，這些動物也不叫作鱷魚（crocodile，通常生活於鹹水），他們是巴拉圭凱門鱷（Caiman yacare，短吻鱷科，主要棲息於淡水中）」，威爾萊夫博士酸愛大放厥詞又不查證的媒體、主持人與鄉民們，「如果你要在網路上討論，先查清楚真相和內容。」

影片被廣為流傳後，不少人也和威爾萊夫博士一樣，在第一時間跳出來澄清，其中一人表示，「這就是牠們的自然環境，根本沒有入侵這檔事。」