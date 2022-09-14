上海月湖公園日本風格雕塑引關注　網友加碼：像極了紙紮人

記者魏有德／綜合報導

位於佘山的上海月湖雕塑公園的藝術作品近日被民眾批評帶有「日本風格」，有違中國民族精神，引起陸網關注。對此，園方回應稱，這組名為「人間舞台」的系列作品共有36件，網上僅截取其中幾座帶有日本風格的雕塑人物進行炒作，忽視整組作品的主題思想，斷章取義，將依法維權。

▲上海月湖雕塑公園內的藝術品被網友批辱華。（圖／翻攝微博，下同）

《沸點新聞》報導，有關部門12日前往現場勘查，確認網上傳播內容為斷章取義、惡意炒作，目前，公園已對網上發布的信息（資訊）進行了證據保全，並委託律師做好進一步維權訴訟工作。

對於網傳影片上的藝術作品，部分網友認為，「日本人造型的雕塑不止一兩個，比例有點多」；「看起來就像紙紮人，挺害怕的」；「不符合大眾的審美觀」。

對於網友的批評，園方表示，這組藝術品並非日本雕塑群，這組雕塑名為人間舞台，一共36座雕塑，人物國籍、膚色不盡相同，展現的是不同國家的人文特色，「個別人無視整組雕塑的主題思想，斷章取義地對相關雕塑的藝術風格進行指責。目前公園已做進一步訴訟維權工作。」

公開資訊顯示，月湖雕塑公園位於上海松江區佘山國家旅遊度假區內，共佔地1300畝，是由台灣金寶山集團總裁曹日章出資修建，園區內由自然風景與現代造景藝術相結合，有不少大型當代藝術創作品。