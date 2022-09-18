台東規模6.8強震釀災情　朝野政黨籲民眾留意餘震

▲0918台東地震中央災害應變中心。（圖／行政院提供）



政治中心／綜合報導

台東關山17日晚間9點41分發生規模6.4地震，18日14點44分台東池上再發生規模6.8地震，全台有感。強震過後，首當其衝的花東地區也傳出不少災情，朝野政黨也呼籲民眾留意餘震，民進黨表示，政府會持續掌握災情狀況，請民眾留意最新資訊，國民黨則指出，以第一時間請花東民眾服務社協助受災民眾，祈禱災情降到最低。

根據中央氣象局資料，今台東池上地震規模6.8，地震深度7km，最大震度包括台東6強、花蓮6弱、南投5弱、嘉義4級、高雄4級、台南4級、雲林4級、屏東4級、彰化4級、台中4級、苗栗4級、宜蘭4級、新竹4級、台北4級、桃園3級、澎湖3級、馬祖1級。

地震過後，花東地區傳出不少災情，後續更是餘震不斷，對此，民進黨指出，稍早發生多起餘震，希望大家一切平安，據中央氣象局資訊，今日發生數起餘震，14:44台東地區更發生芮氏規模6.8的有感地震，全台皆有搖晃感。

民進黨表示，政府會持續掌握災情狀況，並全力搶救，請大家一定要注意安全，持續留意餘震，希望大家平安無事。這幾日都還可能有餘震的情形出現，請大家隨時注意中央氣象局發布的最新資訊，提高警覺，並注意自身的安全。

針對今日花東強震造成災情及民眾死傷，國民黨則表示，已於第一時間請花蓮、台東之民眾服務社儘速協助當地受災民眾所需，對於後續需援助之救災物資、受災民眾急困等事務，亦協請全國各地民眾服務社全力支援。祈願災情降到最低、國人一切平安。

時代力量則指出，全台地方黨部將持續關注各區域情況，儘速提供民眾必要協助。同時，提醒大家持續留意餘震，務必注意安全，並做好防災準備，「時代力量也為傷者祈福，希望一切平安。」

時代力量也提醒，若發生餘震，切勿搭乘電梯，並記得抗震3步驟「趴下、掩護、穩住」，最新資訊請大家以中央氣象局，和各級政府機關發布消息為準。

民眾黨則表示，感謝第一線救難人員、醫護人員及搶修人員，期盼工作一切順利，也感謝媒體朋友即時反映災情，幫助民眾盡早脫離險境，為民眾在災情中帶來希望，我們由衷感激。

民眾黨指出，目前餘震的陰影仍在，我們與全民萬眾一心，團結面對困境，陪伴傷者及家屬度過難關，「一起為受困失聯的民眾祈福，花東加油，台灣加油。」