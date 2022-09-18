不是趴下就好！內政部整理「地震避難包」必備品　7法寶提高獲救機率

▲內政部整理地震緊急避難包內容。（圖／翻攝內政部臉書）



記者杜冠霖／台北報導

台東關山17日晚間9點41分發生規模6.4地震，18日14點44分台東池上再發生規模6.8地震，全台有感。強震過後，首當其衝的花東地區傳出不少災情，也引起部分民眾恐慌，對於地震準備，內政部整理緊急避難包必備內容物，包含食物、飲用水、手電筒、行動電源、保暖衣物、急救藥品、哨子等，並放在房間、客廳等隨手可得處，以提高獲救機率。

根據中央氣象局資料，今台東池上地震規模6.8，地震深度7km，最大震度包括台東6強、花蓮6弱、南投5弱、嘉義4級、高雄4級、台南4級、雲林4級、屏東4級、彰化4級、台中4級、苗栗4級、宜蘭4級、新竹4級、台北4級、桃園3級、澎湖3級、馬祖1級。

內政部表示，地震發生後，各相關部會已於下午4時進駐震災災害應變中心，另外消防署特種搜救隊與空勤總隊均派員前往救援。接下來幾天仍可能有地震發生，請大家除了緊記保命3步驟：「趴下、掩護、穩住」，也要在隨手可拿到的地方準備「緊急避難包」。

對於避難包內容物，消防署建議，應有以下樣物品：

1、食物：以巧克力、餅乾、罐頭等高熱量食物為佳。

2、飲用水：避難過程中，所需適量的飲用水。

3、手電筒：在黑暗中照明用。

4、行動電源：增長通訊設備使用時間。

5、毛毯、保暖衣物：防止失溫用。

6、急救藥品：準備簡易外傷急救藥品以及個人必備如高血壓的藥物。

7、哨子：讓救難人員發現位置。

另外還有「粗棉手套、證件影本、少量現金、衣物、暖暖包、面紙」等物。

對於近期地震頻傳，內政部表示，致災性地震帶來的破壞力相當巨大，「養成平時把避難包放在房間或是客廳可得地方，以備不時之需，保護自身也保護家人！」

台東17日晚發生規模6.4強震，整晚至今天清晨餘震不斷。如果地震發生在深夜，人還在床上時應該怎麼做，對此，內政部昨也發文表示，其實第一時間就是「不要離開」，應繼續留在床上採取保護姿勢。

台東發生強震後，內政部立刻製圖分享「小知識」，若睡覺時遇到地震來襲，「請繼續留在床上」，但並非繼續躺著睡覺，而是應立即採取「趴下、掩護、穩住」，以枕頭保護頭部、頸部，直到地震停止。