台東餘震不斷　黃偉哲呼籲民眾地震時勿搭乘電梯

▲台東餘震不斷，黃偉哲市長呼籲民眾地震時勿搭乘電梯，以免意外被困。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台東池上鄉18日下午2時44分許發生規模6.8有感地震，台南地區震度4級，消防局統計，這起地震造成安平區建平一街及慶平路、東區富農街二段、歸仁區歸仁九路及善化區西拉雅大道等共5件大樓電梯受困案件，全數均平安脫困。

台東池上鄉自17日晚間9時41分起至今，期間大小餘震不斷，市長黃偉哲呼籲近期可能尚有餘震，地震來時保持冷靜，牢記「趴下、掩護、穩住」三步驟，做好頭頸部防護，請市民朋友保持警覺、留意安全，如有交通號誌故障，請撥1999，若有受困情形，請撥119。市府將透過災防通報，隨時掌握各區訊息，並及時解決，希望大家都能平安渡過！

消防局呼籲，發生地震時，避免搭乘電梯，即使電梯還在運行也不要使用電梯。萬一搭乘電梯時發生地震，可能會發生停電，或是地震搖晃電梯傳感器會有動作而導致電梯緊急停止，使人員受困電梯，這段時間，請使用緊急通話裝置與外部聯絡，告知受困情形，並耐心等待救援。大自然力量無法避免，呼籲市民平時應加強預防措施，準備好個人緊急避難包，遇到災害時才能有效減少傷害、保障生命財產安全。