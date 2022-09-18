台東6.8強震讓「101阻尼器」動了　她拍下巨球狂搖1分鐘：嚇到腿軟

記者趙蔡州／台北報導

台東池上18日下午2點44分發生規模6.8強震，最大震度6強，全台有感。這場地震也撼動了台北101，有遊客就拍下了地震發生當下，台北101內部風阻尼器搖晃的畫面，讓她驚呼「在89樓的搖晃，真的不是開玩笑，我嚇一個腿軟」。

郭姓女網友在臉書表示，台東池上6.8地震發生時，她剛好在台北101上面，「在地震的時候，看到101風阻尼球在動、在劇烈搖晃，在89樓的搖晃真的不是開玩笑，我嚇一個腿軟了」。

影片可以看見，地震發生時，台北101的風阻尼球不斷水平搖晃，現場的遊客紛紛拿出手機拍照錄影，搖晃過程持續大約1分30多秒，風阻尼球才慢慢恢復平靜。

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▲台東地震撼動101阻尼器，她拍下巨球狂搖畫面。（圖／網友授權使用）

台北101風阻尼球設置87至92樓中央位置，主要是為了減低大樓受強風吹襲時之搖晃，減少在大樓工作的人、旅客因搖晃產生的不舒服感，有別於一般傳統隱藏式阻尼系統，台北101風阻尼器設計時，特別兼顧了功能及外觀，讓旅客可以在觀景台一窺阻尼系統的整體運作。

事實上，風阻尼器主要是為了降低高空強風及颱風強風造成的搖晃，需要時間較長的推動，而地震搖晃時間相對較短，較難對重達660公噸的風阻尼器產生影響，甚至不一定會搖動。台北101自2021年10月24日起也宣布，未來將不再公布風阻尼器的擺幅數字。

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