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台南第3場大型就博會慈幼工商登場　逾4000職缺 初媒率達51.64%

▲台南市勞工局17日在東區慈幼工商禮堂辦理「台南好生活 台南呷頭路」第3場大型就業博覽會，廠商釋出4945個工作機會，其中薪資3萬元以上職缺佔逾6成，初媒率51.64％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局17日在東區慈幼工商禮堂辦理「台南好生活 台南呷頭路」第3場大型就業博覽會，廠商釋出4945個工作機會，其中薪資3萬元以上職缺佔逾6成，初媒率51.64％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局17日在東區慈幼工商辦理「台南好生活 台南呷頭路」第3場大型就業博覽會，共邀集台積電、啟碁科技、萬國通路、全聯實業、統一超商、王品集團、緯穎科技、碳佐麻里、媽咪樂、富信大飯店等83家科技業、傳產業、服務業廠商釋出4945個工作機會，其中薪資3萬元以上職缺佔逾6成，初媒率51.64％。

▲台南市勞工局17日在東區慈幼工商禮堂辦理「台南好生活 台南呷頭路」第3場大型就業博覽會，廠商釋出4945個工作機會，其中薪資3萬元以上職缺佔逾6成，初媒率51.64％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

就博會由勞工局長王鑫基、慈幼高級工商職業學校校長陳素貞、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心主任胡瑞娟、移民署南區事務大隊台南市第二服務站主任胡鵬翔、台南市總工會理事長陳水林、台南市產業總工會理事長宋照濱、大台南總工會副理事長陳美靜、台南市職業工會總工會副理事長陳宜安、台南市職業總工會秘書長吳允昌、科技部南部科學園區管理局科長周怡祺、台南市勞工志願服務協會理事長梁志男、台南市中小企業榮譽指導員協進會會長郭玉麗、國軍退除役官兵輔導委員會台南市榮民服務處組長孫玉康、台灣首府大學組長韓世偉等人到場為求職者加油打氣，祝福每位求職者都能「勇往職前」，順利在台南呷頭路、過好生活。

▲台南市勞工局17日在東區慈幼工商禮堂辦理「台南好生活 台南呷頭路」第3場大型就業博覽會，廠商釋出4945個工作機會，其中薪資3萬元以上職缺佔逾6成，初媒率51.64％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基感謝廠商、慈幼高級工商職業學校以及各工、協會協助市府辦理就博會，透過就業博覽會的媒合平台，協助想求轉職的市民朋友，免舟車勞頓，可直接在徵才會場與多家廠商進行面試，特別感謝慈幼工商提供場地辦理活動，讓勞工局可以做媒人婆，協助市民就業，也用心準備開場儀隊表演，展現性別平等。另外也感謝現場企業提供職缺，期望每位求職者都能找到好老闆、廠商找到好人才，鼓勵求職者面試時展現企圖心，讓企業留下好印象，共同打造希望家園。2022年遠見雜誌對各縣市施政調查中，台南市八大面向施政表現滿意度六都第一，其中在經濟與就業面向不僅是六都第一、更是全國第一，這是市民共同打拼的成果。

▲台南市勞工局17日在東區慈幼工商禮堂辦理「台南好生活 台南呷頭路」第3場大型就業博覽會，廠商釋出4945個工作機會，其中薪資3萬元以上職缺佔逾6成，初媒率51.64％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基局長說，依行政院主計總處統計2022年上半年台南市失業率為3.6％，除低於全國失業率3.7％，跟台中市併列六都最低，更連續3年為六都最低。為協助廠商徵才、市民就業。勞工局持續辦理徵才相關活動，協助廠商找到適合的人才，同時促成學校與產業界合作，採取校園培育到企業實習、工作的方式，達到學用合一，為台南育才、留才。慈幼高級工商職業學校陳素貞校長表示，感謝市府勞工局辦理就博會活動，提供全方位的服務，感受到局長帶領的團隊充滿熱情，讓台南有更好的就業機會、過更好的生活，學校也致力培育人才，一起服務市民，共創更好的成績與就業環境。

▲台南市勞工局17日在東區慈幼工商禮堂辦理「台南好生活 台南呷頭路」第3場大型就業博覽會，廠商釋出4945個工作機會，其中薪資3萬元以上職缺佔逾6成，初媒率51.64％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今日擔任就博會手語翻譯的梁瑪利老師，是16日榮獲金質獎的高齡志工夥伴，68歲的她已在勞工局擔任志工17年，台南大學附屬啟聰學校教師退休的梁瑪利擁有手語翻譯的專業，經常協助洽公的聽語障身障者以及陪同聽語障求職者面試、處理勞資爭議問題或者職場上的輔導等，她表示很高興今日能於此替身障民眾協助求職面試，也很謝謝廠商給予身障民眾求職機會。

▲台南市勞工局17日在東區慈幼工商禮堂辦理「台南好生活 台南呷頭路」第3場大型就業博覽會，廠商釋出4945個工作機會，其中薪資3萬元以上職缺佔逾6成，初媒率51.64％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本場就業博覽會現場提供CPAS職涯諮詢、履歷健檢、面試模擬、勞動法令諮詢、免費美髮等多項貼心服務，為鼓勵民眾多投遞履歷，增加面試機會，提供多樣好康求職禮，並由勞工局張睿民副局長現場抽出智能肩頸按摩器由朱先生、鍾先生獲得。勞工局職訓就服中心表示除透過現場徵才協助民眾找工作，並提供不同求職對象就業促進課程，協助了解就業市場趨勢、做好求職準備，預計在9月21日辦理青少年職涯探索講座、22日辦理中高齡就業促進講座、26日辦理低收入戶及中低收入戶就業促進講座等，相關活動資訊可洽(06)6330820。

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