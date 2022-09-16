台南市勞工局獲評「志願服務績優」機關　攜手勞工志工再創服務捷報

▲台南市2022年度績優志工暨績優團隊表揚活動，由市長黃偉哲親自出席頒獎肯定各領域傑出志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府今16日於大台南會展中心舉辦「台南市2022年度績優志工暨績優團隊表揚活動」，由市長黃偉哲親自出席頒獎肯定各領域傑出志工。

在台南市勞工局所屬的優秀志工團隊中，勞工志工分別有26人榮獲2022年台南市志願服務獎勵金、銀、銅質等獎項肯定，其中榮獲金質獎的志工計有林明月、王淑真、凃秀玲、林金來、周麗卿、梁瑪利、陳美華等7名；銀質獎志工計有吳福鐘、方澄科、謝受君、陳沛杉、李美華、王玉甄、白惠文、蘇文祺、楊千慧、陳祺芝等10名；銅質獎計有吳佩于、黃東明、鍾金利、邱美慧、謝金碧、王惠珠、陳明光、陳淑容、吳秋美等9名。

榮獲台南市金質獎的志工周麗卿女士今年65歲，是勞工局服務台值班志工中的資深夥伴。周麗卿女士在台南市尚未縣市合併時便已加入本局勞工志工團隊，熱衷服務公益的她經常在工作之餘，假日出席支援本局辦理各項活動，亦加入社團法人台南市勞工志願服務協會積極從事各項服務。2019年職場退休後更投入勞工局服務台輪值志工行列，協助引導洽公民眾、勞政業務諮詢、以及支援該局辦理各項活動，例如就業博覽會、勞工星光電影院、關子嶺職安健走活動、勞資體育競賽等。從事志工超過20年的周麗卿女士，服務時數已達2823.5小時，周女士表示，一路走來很感謝先生同她攜手投入志願服務行列中，周女士與王維坤先生亦是勞工局樂於為善的資深志工夫妻檔。走出家庭的生活範圍後的他們看見社會上許多被需要的角落，她也慶幸自己有能力貢獻一己之力，同時也歡喜在從事志願服務的道路上結交到許多志同道合的好友，也使自己在擔任志工的過程不僅充實也過得知足快樂。

另名榮獲台南市金質獎的高齡志工夥伴還有梁瑪利女士，今年68歲的她已在勞工局擔任志工17年，梁瑪利女士平時擔任勞工局服務台志工，台南大學附屬啟聰學校教師退休的她擁有手語翻譯的專業，經常協助來洽公的聽語障身障者以及陪同勞工局聽語障求職者面試、處理勞資爭議問題或者職場上之輔導等。溫暖熱心的梁老師從事勞工志工多年來服務時數已達2460.5小時，更陪伴協助過數百名聽語障者解決職場上問題、成功穩定就業等。梁老師感謝勞工局提供她服務社會、貢獻公益的平台，從事志願服務不僅使其退休後的生活更加豐富多彩，也讓她領悟付出所得到的美好快樂。

勞工局王鑫基局長肯定每位獲獎志工的付出及辛勞，也向夥伴志在公益的奉獻精神致上最高的感謝。本屆榮獲銀質獎績優志工中的方澄科先生、吳福鐘先生、謝受君先生等人更是本局「做工行善團」夥伴，多年來為許多弱勢家庭改善住宅品質達數百戶，感謝志工夥伴在公部門資源有限的時候，把公益資源做最好的延伸，讓公部門能攜手志工再創更好的服務量能。而在本局志工夥伴無私與傑出的貢獻下，勞工局今年度在台南市志願服務評鑑中再度榮獲績優機關的好成績。除恭喜得獎的優秀志工夥伴們，更感謝無私的付出得以讓美好的社會生命力在台南更多角落蔓延，成就台南成為溫暖的希望家園。