　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市勞工局獲評「志願服務績優」機關　攜手勞工志工再創服務捷報

▲台南市2022年度績優志工暨績優團隊表揚活動，由市長黃偉哲親自出席頒獎肯定各領域傑出志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市2022年度績優志工暨績優團隊表揚活動，由市長黃偉哲親自出席頒獎肯定各領域傑出志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府今16日於大台南會展中心舉辦「台南市2022年度績優志工暨績優團隊表揚活動」，由市長黃偉哲親自出席頒獎肯定各領域傑出志工。

在台南市勞工局所屬的優秀志工團隊中，勞工志工分別有26人榮獲2022年台南市志願服務獎勵金、銀、銅質等獎項肯定，其中榮獲金質獎的志工計有林明月、王淑真、凃秀玲、林金來、周麗卿、梁瑪利、陳美華等7名；銀質獎志工計有吳福鐘、方澄科、謝受君、陳沛杉、李美華、王玉甄、白惠文、蘇文祺、楊千慧、陳祺芝等10名；銅質獎計有吳佩于、黃東明、鍾金利、邱美慧、謝金碧、王惠珠、陳明光、陳淑容、吳秋美等9名。

▲台南市2022年度績優志工暨績優團隊表揚活動，由市長黃偉哲親自出席頒獎肯定各領域傑出志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

榮獲台南市金質獎的志工周麗卿女士今年65歲，是勞工局服務台值班志工中的資深夥伴。周麗卿女士在台南市尚未縣市合併時便已加入本局勞工志工團隊，熱衷服務公益的她經常在工作之餘，假日出席支援本局辦理各項活動，亦加入社團法人台南市勞工志願服務協會積極從事各項服務。2019年職場退休後更投入勞工局服務台輪值志工行列，協助引導洽公民眾、勞政業務諮詢、以及支援該局辦理各項活動，例如就業博覽會、勞工星光電影院、關子嶺職安健走活動、勞資體育競賽等。從事志工超過20年的周麗卿女士，服務時數已達2823.5小時，周女士表示，一路走來很感謝先生同她攜手投入志願服務行列中，周女士與王維坤先生亦是勞工局樂於為善的資深志工夫妻檔。走出家庭的生活範圍後的他們看見社會上許多被需要的角落，她也慶幸自己有能力貢獻一己之力，同時也歡喜在從事志願服務的道路上結交到許多志同道合的好友，也使自己在擔任志工的過程不僅充實也過得知足快樂。

另名榮獲台南市金質獎的高齡志工夥伴還有梁瑪利女士，今年68歲的她已在勞工局擔任志工17年，梁瑪利女士平時擔任勞工局服務台志工，台南大學附屬啟聰學校教師退休的她擁有手語翻譯的專業，經常協助來洽公的聽語障身障者以及陪同勞工局聽語障求職者面試、處理勞資爭議問題或者職場上之輔導等。溫暖熱心的梁老師從事勞工志工多年來服務時數已達2460.5小時，更陪伴協助過數百名聽語障者解決職場上問題、成功穩定就業等。梁老師感謝勞工局提供她服務社會、貢獻公益的平台，從事志願服務不僅使其退休後的生活更加豐富多彩，也讓她領悟付出所得到的美好快樂。

▲台南市2022年度績優志工暨績優團隊表揚活動，由市長黃偉哲親自出席頒獎肯定各領域傑出志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長肯定每位獲獎志工的付出及辛勞，也向夥伴志在公益的奉獻精神致上最高的感謝。本屆榮獲銀質獎績優志工中的方澄科先生、吳福鐘先生、謝受君先生等人更是本局「做工行善團」夥伴，多年來為許多弱勢家庭改善住宅品質達數百戶，感謝志工夥伴在公部門資源有限的時候，把公益資源做最好的延伸，讓公部門能攜手志工再創更好的服務量能。而在本局志工夥伴無私與傑出的貢獻下，勞工局今年度在台南市志願服務評鑑中再度榮獲績優機關的好成績。除恭喜得獎的優秀志工夥伴們，更感謝無私的付出得以讓美好的社會生命力在台南更多角落蔓延，成就台南成為溫暖的希望家園。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►讓毛小孩骨骼更健康的「紐沛Dr.好骨力口嚼錠」才399元！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
台中聯結車綠燈右轉　女當場被輾斃
7年級生藝人「2千萬買2間房」　他見YT訂閱不到30萬：怎賺
《毒梟》河正宇好友竟「跟柳演錫同齡」！　韓網嚇歪：太衝擊了
大胃王千千聯名雞胸肉「標100g秤只有81g」　廠商回應了
「中山好青年」殺警案判8年　酒吧又砍人！逃大陸被遣返下場曝
退休老員工「忘記請假」單車狂騎11km　看中鋼收假單安心了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市勞工局獲評「志願服務績優」機關　攜手勞工志工再創服務捷報

密室逃脫救災體驗　黃偉哲真的「震」撼到！

智泰科技捐贈1389套AI教材　桃園市47所中小學受惠

獲獎率僅萬分之2.9！　北區國稅局桃園分局表揚20家績優營業人

關注警察人員安危與福利　林燕祝建議刑警大隊搬遷到溪南

兩岸三地唯一入選　2023全球智慧醫院評比...台中榮總上榜

南投縣74宗教團體獲低碳認證標章　盼共同打造低碳環保寺廟

機車事故近5成為學生族群　里港警方前進大仁科大交安宣導

縣市議員也要申報財產　雲林縣府斗六公所合辦說明會

海外求職別上當！南投11人遭拐騙至柬埔寨　5人還沒救回

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

隋棠曝3歲兒浪漫舉動：想娶媽媽XD　聽温昇豪緋聞「他和另一半信任彼此」

女友試衣太囉嗦「關靜音」　以為安靜惹...下秒被巴頭

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

芭比Q了...老爸幫她曬褲　衣架撐歪凸起形狀超害羞

蛇行哥騎錯路被叭氣炸！　一路逼車狂譙下秒慘自摔

台南市勞工局獲評「志願服務績優」機關　攜手勞工志工再創服務捷報

密室逃脫救災體驗　黃偉哲真的「震」撼到！

智泰科技捐贈1389套AI教材　桃園市47所中小學受惠

獲獎率僅萬分之2.9！　北區國稅局桃園分局表揚20家績優營業人

關注警察人員安危與福利　林燕祝建議刑警大隊搬遷到溪南

兩岸三地唯一入選　2023全球智慧醫院評比...台中榮總上榜

南投縣74宗教團體獲低碳認證標章　盼共同打造低碳環保寺廟

機車事故近5成為學生族群　里港警方前進大仁科大交安宣導

縣市議員也要申報財產　雲林縣府斗六公所合辦說明會

海外求職別上當！南投11人遭拐騙至柬埔寨　5人還沒救回

CTESA國際合作AIT先鋒試驗　努力健全電競生態圈

老公吵著要PS5遊戲機！　妻用這台「骨董電玩」秒征服

營收創新高+本益比不到10倍　專家「點名13檔」：股價委屈了！

iPhone 14開賣！幸運果粉沒熬夜又多拿一支iPhone 13　直呼台灣大哥大好貼心

耳朵有水2情況「恐癌症前兆」！醫示警：3個月↑沒退聽力會受損

東森寵物新店盛大開幕！加入會員就送購物金

台南健康嘉年華　麻豆新樓護理之家凱比機器人吸睛

陳時中喊「孩童遊戲權」遭迴力鏢打到？　陳思宇曝遊具檢驗塞車原因

歐盟推「電的迫降」緩解能源危機　成敗取決27國是否團結

張國煒經營能力備受肯定　公司還沒賺錢股價已達23元、官股銀行也超支持

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

地方熱門新聞

即／桃園楊梅、平鎮深夜飄塑膠味！居民聞到頭超暈　

即／桃園深夜惡臭原因找到了！

鹿港分局偵查佐騎車卡車底命危

台南迪士尼水上氣球爆裂兇手是「殭屍」？

大安變電所地下電纜洞道即將貫通

母鹿受難公鹿守護　山友淚相救

體驗採筍…　龍潭三坑水鄉茭白筍季9/17展開

藍營議員批桃園負債增　鄭文燦：減債22億

9/20~21停水23小時　屏東9千用戶受影響

台南「新住民聯合關懷總會」被檢舉

蘭陽媽祖文化節　今海巡起駕祈求平安

佯稱物主雇吊車偷25噸鋼材被逮

阿嬤跌跤拒幫忙　女警一句話卸心房

台南東區裕義路及仁德文德路完成路平改善

更多熱門

相關新聞

台南預售案違規偷跑　市府重罰157萬創紀錄

台南預售案違規偷跑　市府重罰157萬創紀錄

台南市政府接獲檢舉，一處預售屋建案未申報備查即銷售，台南地政局調查後依法開罰共157萬元，創下目前單筆最高金額紀錄，地政局指出，市府截至目前共開罰11案，其中這件被開罰共157萬元的建案因違反3項定，且預售10戶，所以累計罰金才會這麼高，業者勿以身試法，一旦查獲一律嚴查嚴辦。

安南醫院復健機器人吸睛

安南醫院復健機器人吸睛

台南光華高中喜迎國際交換學生

台南光華高中喜迎國際交換學生

台南東區裕義路及仁德文德路完成路平改善

台南東區裕義路及仁德文德路完成路平改善

台南賭場藏身拍賣場　營業40天賭資1200萬

台南賭場藏身拍賣場　營業40天賭資1200萬

關鍵字：

台南勞工局志願服務績優志工

讀者迴響

熱門新聞

名醫王群光過馬路被機車撞上！血流一地送醫不治

女女同婚配偶12天狂約7男！他「下身赤裸」暴斃摩鐵

浩子罕見火大當場變臉！

快訊／長沙大樓起火　整棟陷火海黑煙狂竄

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

黃鴻升走2年「我們想你」！

超多人愛傳！訊息配上「1表情符號」引眾怒

V吻額Jennie原圖瘋傳！緊貼彼此合照

小鬼黃鴻升離世2週年　峮峮低調PO照「天空符號」有洋蔥

保時捷電動車撞護欄　車主被活活燒死

雙方全素顏！金宇彬巴黎約會7年女友申敏兒

驚揭罹癌…她手捧「瘀青豪乳」將切除！網心疼

收荷莉履歷　酷炫提議拍「怎復活」被封鎖

重陽節要發錢了　住這縣市爽領9千元

更多

最夯影音

更多
她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲
痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面