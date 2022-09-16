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台南預售案違規偷跑「賣了10戶」　市府重罰157萬創紀錄

▲台南一處預售屋建案被人檢舉未申報備查即銷售，台南地政局調查後依法開罰共157萬元，該建案銷售處大門深鎖。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南一處預售屋建案被人檢舉未申報備查即銷售，台南地政局調查後依法開罰共157萬元，該建案銷售處大門深鎖。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府接獲檢舉，一處預售屋建案未申報備查即銷售，台南地政局調查後依法開罰共157萬元，創下目前單筆最高金額紀錄，地政局指出，市府截至目前共開罰11案，其中這件被開罰共157萬元的建案因違反3項定，且預售10戶，所以累計罰金才會這麼高，業者勿以身試法，一旦查獲一律嚴查嚴辦。

據了解，台南1處新建案被檢舉未依規定向地政局申報備查，即對外銷售，經市府地政局查核屬實，而開罰157萬元。

對此，台南市地政局表示，從2021年7月至今，針對相關違規共開罰11個建案，開罰理由大約有3項，例如購屋預約單內有對買受人有不利事項、契約違反內政部相關規定及未依法備查即銷售等，以這起處罰最重的建案來說，該建案違反3項規定，未取得建照就銷售罰4萬元、未備查就銷售罰3萬元，而購屋預約單內有不利買受人事項則每戶罰15萬元，該建案經查預購單10戶，所以10戶共罰150萬元，加上其他罰金共157萬元。

地政局指出，建商違規以購屋預約單內有對買受人不利事項最多，這是開罰建商，違反此一規定目前有4案，除150萬元案外，還有1起是罰75萬元，因有預購屋5戶，每戶罰15萬元。建案銷售要報主管機關備查，並在內政部不動產資訊揭露，民眾可以上網去作選墿以保障自己權益，如有發現不法，可檢具具體事證向地政局檢舉，地政局一定依法追查嚴查嚴辦。

不動產專業經紀人閻梅琪指出，台南近年來有多項重大建護，如平實營區、商六、北外環…等，會帶來就業機會、廠商進駐、工程發展，加上區段徵收、市地重劃，造成建護的機會，以就有住屋需求，而斤來土地成本約漲50％以上，人力成本及原物料漲70-80％，所以才會帶動房價高漲。

台南市長黃偉哲指出，對於預售屋新制規定，台南市政府之前已積極宣導，地政局也辦理多場宣導會，請業者能配合辦理，市府對於違規案件，一律嚴查嚴辦，絕不寬貸，請業者勿違法行事。

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