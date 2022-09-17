淨灘守護台南海岸　 「淨」選守護台灣

▲台南市政府在安平區觀夕平台舉辦「2022年台南市秋季淨灘活動」，台南市長黃偉哲、台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍等人與市府單位、民間社團、企業團體、環保志義工等近千人響應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為喚起社會大眾對海洋生態保育及環保重視，台南市政府17日在安平區觀夕平台舉辦「2022年台南市秋季淨灘活動」，市長黃偉哲、台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍、政風處處長高伯陽、環保局長謝世傑、均到場共襄盛舉，計包含市府所屬機關、民間社團、企業團體、環保志義工等近千人共同響應。

因應11月26日即將舉辦地方公職人員九合一選舉，台南地檢署亦協請台南市環保局將所有路線垃圾清運車加入「反賄選廣播行動車行列」，透過環保清潔車每天穿梭台南大街小巷清運垃圾時，強力放送反賄選廣播，將反賄理念深入鄰里社區，讓市民在清理垃圾同時，也能得知買票、賣票屬犯罪行為，切勿貪圖小利而招致嚴刑重罰，並鼓勵市民發揮公民責任，勇於檢舉賄選。

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍於淨灘活動現場進行反賄宣導，除感謝參與民眾透過實際行動，協助守護海岸風貌及海洋資源，也呼籲大家共同防制暴力、金錢等非法手段介入選舉，如有發現賄選不法情事，務必撥打檢舉專線0800-024-099。襄閱主任檢察官許嘉龍強調，「淨化選風」與淨灘理念相同，檢舉賄選就像淨灘撿拾垃圾，希望民眾協助掃除不法、不淨，讓海岸回復潔淨與美麗，也還給臺灣一個乾淨、公平的選舉風氣。