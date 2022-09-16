台南健康嘉年華　麻豆新樓護理之家凱比機器人吸睛

▲台南麻豆新樓護理之家，今年首次參加2022台南健康嘉年華，除了運動外，Kebbi 凱比機器人現場十分吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南麻豆新樓護理之家，今年首次參加2022台南健康嘉年華，特將得獎亮點、受住民長輩歡迎的「老搖滾 ROCK’N ROLL OLDIES」視覺化智慧輔助復能裝置搬至參展現場，讓民眾體會照服人員與長者「共同設計」體感模式，依據長者個別的身心狀況、環境、運動目的，設計合適好玩的訓練情境。

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台南麻豆新樓護理之家甫以「無縫健康管理打造賦能護理之家」，榮獲SNQ國家品質標章長照類、機構服務組肯定，今年首次參加2022台南健康嘉年華，除了運動外，Kebbi 凱比機器人親臨現場，展現透過認識家庭成員、帶動唱、演說故事…等能力，刺激長期居住於照護機構長輩社交體驗，可以有效延緩失智，幫助長輩身心都健康。

麻豆新樓護理之家源自新樓醫療財團法人急性醫療照護體系，以醫療專業、管理經驗延續高品質照護服務，醫院將榮獲經濟部能源局全國銀獎、能源局節能標竿企業獎的「節能自控系統」還有「智慧照護資訊系統」延伸至護理之家的應用，而「新樓醫院樂齡電子書」為樂齡長輩的健康生活利器，也將一併在展場提供民眾體驗。參展攤位還可參加「開台西醫-馬雅各醫師的診療所」解謎遊戲，解開謎題者，可獲贈精美好禮一份，受到民眾歡迎。