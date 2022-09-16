台南健康嘉年華會展　安南醫院復健機器人吸睛

▲台南市衛生局主辦2022台南健康嘉年華活動，9月16至19日在大台南會展中心健康舉辦，安南醫院報名參展提供醫療服務，其中健機器人十分吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局主辦2022台南健康嘉年華活動，9月16至19日在大台南會展中心舉辦，號召大台南各場域優良企業齊聚參展，台南市立安南醫院林聖哲院長表示，身為市立醫院之一的安南醫院責無旁貸率先報名參展，希讓更多府城地區好朋友藉此機會可更加瞭解10年有成的安南醫院目前的最新醫療技術及醫療服務資訊。

四天展覽期間院方精選各科醫療服務上與病人密切相關之主題，大家可一站式明瞭院方最新統合歸納醫療服務資訊，如:復健機器人、1024切高階電腦斷層、細胞治療、好神刀、混成手術室(Hybrid OR)、中西醫合療，以及高階健康檢查中心、產後護理之家、醫美中心等等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

9月16至19日４天展覽期間，民眾至安南醫院展區除了有各科醫療資訊可現場諮詢人員以外，院方亦安排3位專科醫師主持醫療健康講座與現場民眾交流互動，包含9月16日開幕當天復健科葉典松主任醫師介紹最新引進之智慧外骨骼機器人復健系統，跟電影鋼鐵人頗為相似，此系統對於中風病人的康復品質甚有裨益。隔天周六9月17日下午則是壓軸安排健康檢查中心的李崇豪主任醫師，主講施打新冠疫苗及肺炎鏈球菌相關資訊。健康嘉年華的最後一天，也就是9月19日下午院方加碼安排眼科中心的崔美琦醫師，傳授大家疫情期間使用3C時間拉長，應如何正確對抗和預防近視疾病及日常生活中的護眼之道。

展覽區主要規畫有市政府主題館、密室逃脫救災體驗館、虛實科技未來醫療館、健康樂活安心體檢館等4大主題館及特色智慧醫療區、生技醫藥保健區、傳統養生藥材區和府城特美食區4大特色區，讓參展的市民及外縣市朋友更加熟稔台南醫療、建設、美食及文化等方面的現況及進步，領略大台南地區各行各業豐饒之美。活動期間主辦單位更精心安排世界冠軍烘焙料理秀、活力熱舞、魔術與太鼓秀、中醫師及驗光師義診、健康大會操、親子趣味手作DIY體驗及健康醫療講座等活動，相信一定讓參展民眾滿載而歸，活動期間大家記得至會展中心大會贈品處出示身分證正本預約報名，即可獲得總價值超越20萬豪華家電抽獎資格，天天抽且限量預約。

9月16至19日四天展覽期間，院方也費心準備保溫瓶、保溫袋、太陽眼鏡等生活實用好物來回饋至安南醫院展區打卡按讚留言醫院臉書與參加義診和健康講座及參與互動的安南之友。