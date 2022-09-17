「拯救台東好累！」　王浩宇：不要問我哭過了沒

▲王浩宇深夜曝心聲！（圖／王浩宇臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

繼質疑台東縣長饒慶鈴自家寶桑文教基金會自肥後，前桃園市議員王浩宇再緊咬饒慶鈴博士論文疑涉抄襲、引用未公開文件，引發熱烈討論。不過疑似因為受到網友嗆聲言論影響，王浩宇在臉書吐露心聲，直呼拯救台東好累，「不要問我哭過了沒」。

王浩宇日前在臉書貼出饒慶鈴博士論文「海峽兩岸推展僑務政策之比較研究：兼論僑教之比較」部分結論內容及僑務委員會於立法院的部分報告內容，質疑僑委會報告當時並未對外公開，但是饒慶鈴父親、時任立法委員饒穎奇卻能拿到資料交給饒慶鈴。

不少網友對於王浩宇最近頻頻將炮火朝向台東不以為然，嗆聲「不准批評台東」；就連前台東市長賴坤成也在臉書開轟，「叫浩呆這款信用掃地的傻B當側翼，細金A代誌也被當作假消息！然後再扯出美麗灣、焚化爐，簡直是提油救火。」

針對外界批評聲浪，王浩宇在臉書發文曝心聲，表示「拯救台東好累，雖然有些疲憊但我還是會，不要問我哭過了沒。」

「賴坤成說台東輸定了，我們就要放棄嗎？」王浩宇直言，民主進步黨仍然會努力監督台東縣長、仍然不會放棄，儘管我們在地方是弱勢，民調仍然落後，還是會拼到最後一刻，並且努力協助劉櫂豪拚勝選。

對於王浩宇質疑論文抄襲，饒慶鈴表示，1997年考上師範大學三民主義研究所並在2005年畢業，她在美國、台灣兩地跑完成學業，當時自己只是單純學生，和現在民意代表需要學位加持不同，「學術歸學術，就讓台師大處理」。

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