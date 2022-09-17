追疫苗爭議遭陳時中點名「中共傳聲筒」　黃珊珊：不需要貼標籤

▲《黃珊珊：33個人生故事》大同區新書簽書會。（圖／黃珊珊競選辦公室提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市長選舉話題環繞疫苗爭議。針對陳時中直宜「為何要當中共傳聲筒？」，無黨籍台北市長參選人黃珊珊17日出席新書發表會簽書會時表示，沒有說陳時中擋疫苗，人命比意識形態重要，最重要就是把事情說清楚，不需要幫人貼標籤。

黃珊珊17日上午受訪表示，沒有說陳時中擋疫苗，是說有人擋疫苗的話，為什麼蔡總統出面就買到了？這件事情不會是蔡總統去跟中共說話吧？重點在於為什麼前面不可以？原因是什麼？不要再用意識形態，人命比意識形態重要千百倍。

「對我來說，救人比較重要。」黃珊珊說，意識形態沒有人在乎，那個時候最重要的就是人命，現在若還要用意識形態模糊這件事情，若你說的清楚，就告訴我們程序是怎麼回事？為什麼會有這樣的狀況？把事情說清楚就好，不用幫別人貼標籤 」。

媒體追問，會不會覺得選舉到了就被抹紅？黃珊珊說，這件事情已經1年多了，「到底是怎樣，我想人民心中自有公評」，那時候每個人都在搶殘劑，疫苗都進不來，每天看新聞都是民間團體不斷呼籲。

黃珊珊說，過程中陳時中還說要繞過代理商、要跟原廠買，就是因為碰壁，自己買不到，最後才變成民間團體買，這個不是意識形態嗎？

至於簡舒培砲轟北市府隱匿公文，黃珊珊說，中央的公文很簡單，有三件事，第一，他買3500萬劑，所以數量已經足夠；第二，如果地方政府要買，要交給中央統籌分配；第三，市府要自己負擔藥害救濟。

黃珊珊表示，在這種狀況下，當然會跟議會討論還要不要買，如果台北市民不能用，要怎麼跟市民交代？這是公共政策，本來就是可受公評，「得到這結果，議會就覺得不用買，刪預算是大家共識」。